Директором профсоюзного санатория «Хилово» назначен Григорий Коратаев

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов представил работникам профсоюзного санатория «Хилово» нового руководителя. Им стал Григорий Коратаев, ранее успешно руководивший рядом профсоюзных учреждений региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
«Уверен, что с новым руководством здравница повысит темпы развития и еще больше улучшит качество предоставляемых услуг», - подчеркнул Игорь Иванов.
Решение о смене руководства принято Советом учредителей санатория «Хилово». Напомним, что с 2020 года до 9 сентября 2025 года профсоюзным учреждением руководила Татьяна Бергер.
Григорий Коратаев ранее был директором санатория «Голубые озера» в Невельском районе.