Туризм

В «Михайловском» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута, который объединит пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Пушкинского заповедника.

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из фондов музея-заповедника

Ранее сообщалось, что создание этого маршрута прописано в соглашении о сотрудничестве в сфере туризма между тремя субъектами Российской Федерации в дни работы Петербургского международного экономического форума в начале этого лета.

Как рассказали в «Михайловском» со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову, в пушкиногорской части маршрута путешествующих ждут экскурсии в Святогорский монастырь, к могиле поэта, и по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Тригорское».

«При этом в родовом имении Пушкина гостей встретят "дворовые девушки", — рассказала Елена Михайлова. — Работающий при музее фольклорный ансамбль “Пушкинская деревня“ в эти дни готовит новый интерактив для этого блока программы. Небольшие рассказы о Пушкине и его деревенской жизни гости услышат также и от Арины Родионовны или от пушкинской кухарки в усадебных флигелях — непременно на местном диалекте. Кроме того, туристов познакомят с уникальным экспозиционным пространством “Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт“, где посредством академических выставочных приёмов в сочетании с самым активным использованием современных, мультимедийных способов показа представлено порядка тысячи произведений искусства и предметов быта пушкинского времени из фондов музея-заповедника “Михайловское“».

Планируется, что пилотные поездки россиян по новому маршруту состоятся уже в конце октября — начале ноября текущего года. «В дальнейшем этот межрегиональный маршрут может получить статус национального», — отметил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.