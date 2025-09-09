В «Михайловском» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута, который объединит пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Пушкинского заповедника.
Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из фондов музея-заповедника
Ранее сообщалось, что создание этого маршрута прописано в соглашении о сотрудничестве в сфере туризма между тремя субъектами Российской Федерации в дни работы Петербургского международного экономического форума в начале этого лета.
Как рассказали в «Михайловском» со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову, в пушкиногорской части маршрута путешествующих ждут экскурсии в Святогорский монастырь, к могиле поэта, и по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Тригорское».
Планируется, что пилотные поездки россиян по новому маршруту состоятся уже в конце октября — начале ноября текущего года. «В дальнейшем этот межрегиональный маршрут может получить статус национального», — отметил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.