Туризм

Наиболее популярные направления в Псковской области назвала министр туризма

Культурно-познавательный, водный и автомобильный туризм являются наиболее популярным направлением в Псковской области. Об этом сообщила министр туризма Марина Егорова в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Что касается развития туризма, оно у нас действительно разностороннее и разноплановое», — отметила Марина Егорова.

Она подчеркнула, что основным направлением остается культурно-познавательный туризм. «Этот сектор не стоит на месте, а постоянно развивается, обрастая новыми активностями, интерактивными программами и экскурсиями», — добавила министр.

Также она акцентировала внимание на водном туризме: «Развитие водного направления позволяет гостям и жителям региона увидеть наши культурно-исторические достопримечательности с новой стороны».

По словам Марины Егоровой, автомобильный туризм также набирает популярность.

«Это самый удобный и финансово выгодный способ путешествовать. Псковская область выигрывает благодаря своему географическому положению и хорошо развитой сети дорог», — отметила гостья студии, добавив, что автозаправочные станции расположены удобно для путешественников.

Министр также рассказала о работе по установке знаков туристской навигации: «В этом году мы планируем установить еще 100 знаков в каждом муниципальном образовании региона».

Кроме того, Марина Егорова упомянула о развитии экологического туризма: «Предприниматели активно развивают строительство новых объектов на рекреационных территориях, что создает интерес у гостей и способствует росту данного вида туризма».