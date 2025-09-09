Туризм

Более 6 тысяч пассажиров уже прокатились на псковском судне «Иния»

В этом навигационном сезоне псковское судно «Иния» перевезло более 6 тысяч пассажиров. Об этом на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Фото: Марина Егорова / Telegram

«Хотела бы сказать о развитии водного направления в туризме, которое, как раз на нашей культурно-исторической достопримечательности региона ("Инии" - ред.) дает возможность гостям и жителям региона посмотреть на город с другой стороны», — отметила министр.

Несмотря на то, что навигация началась не в начале сезона, в этом году уже более 6 тысяч жителей и гостей региона смогли поучаствовать в прогулке на судне «Иния», уточнила Марина Егорова. «Иния» вышло на экскурсионные маршруты с 9 июля

Смотрите также Судно «Иния» выходит на экскурсионные маршруты в Псковской области

Марина Егорова также подчеркнула, что данная цифра не учитывает аренду судна на различные мероприятия, что свидетельствует о растущем интересе к водному туризму в Псковской области.

Навигация пассажирского судна «Иния» в Пскове завершится 28 сентября.