Туризм

Комфортно и дружелюбно: о новых местах размещения туристов в Псковской области

В Псковской области продолжают расширять номерной фонд за счёт создания модульных отелей. Такие средства размещения становятся всё более популярными у инвесторов благодаря быстрому строительству, меньшей стоимости, по сравнению с традиционными гостиницами, и возможности получить федеральную поддержку. Новенькие домики пользуются повышенным спросом у жителей и гостей региона, так как объединяют прекрасное с полезным и позволяют насладиться отдыхом на природе со всеми привычными удобствами.

Псковская Лента Новостей выяснила, где уже появились современные туристические объекты, в каких локациях они будут построены в обозримом будущем, чем оснащены номера, и что думают об уровне комфорта сами путешественники.

Активное развитие

Поддержка в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в новый национальный проект «Туризм и гостеприимство», особенно актуальна на фоне возрастающего спроса путешественников на отдых в Псковской области. Регион стабильно входит в топ самых востребованных направлений Северо-Запада России и ежегодно демонстрирует рост показателей.

На сегодняшний день на Псковщине развивается несколько направлений туризма. Основным по-прежнему остаётся культурно-познавательный, который не стоит на месте, а постоянно обрастает новыми активностями, интерактивными и экскурсионными программами, выставочными пространствами. Начинает развиваться водное направление, которое дает возможность гостям и жителям региона посмотреть на популярные достопримечательности с другой стороны.

Наращивает обороты автомобильный туризм — один из наиболее удобных и финансово выгодных способов путешествовать. Псковская область в этом плане находится в выигрышном положении благодаря географическому положению и развитой сети автомобильных дорог.

Пользуются популярностью гастрономический и экологический туризм, чему способствуют фермеры, производящие экологически чистую продукцию, и предприниматели, активно строящие новые средства размещения и расширяющие номерной фонд на рекреационных территориях.

«Объекты сельского туризма активно вовлекаются в туристский оборот, на территории региона есть туристический маршрут со статусом национальный «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают». Он объединил в себе ряд фермеров, которые оказывают услуги, принимают гостей, этот маршрут интересен жителям и туристам», - напомнила министр туризма Псковской области Марина Егорова в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Она также рассказала, что в этом году по нацпроекту регион получил порядка 50 миллионов рублей, которые будут направлены на реализацию различных проектов, в том числе на развитие инфраструктуры.

Фото: областное министерство туризма / Telegram

В общей сложности из федерального бюджета поступят 188 млн рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию дополнительных быстровозводимых средств размещения. Благодаря субсидии в рамках нацпроекта в регионе построят ещё 128 гостиничных номеров, проекты будут реализованы в Псковском и Печорском муниципальных округах.

Средства на данные цели будут поступать в течение трёх лет. В 2025 году региону положено более 20 млн рублей, в 2026 году - свыше 92 млн рублей, в 2027 году - порядка 75,5 млн рублей. Государство возмещает до 50% суммы, затраченной на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов.

Оборудованы всем необходимым

Программа поддержки строительства быстровозводимых модульных отелей востребована в регионе, инвесторы принимают активное участие в развитии туристической отрасли, создавая гостиницы различного уровня.

За последние два года с привлечением федеральных средств было создано 279 новых гостиничных номеров. Реализованы 13 проектов в различных уголках региона - в Псковском, Островском, Пустошкинском, Гдовском, Великолукском, Печорском муниципальных округах. Только в 2024 году благодаря субсидии в размере 249 млн рублей, полученной по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», номерной фонд в Псковской области увеличился на 186 единиц.

Региональное министерство по туризму тесно взаимодействует с инвесторами, получившими государственную поддержку, регулярно проводятся персональные встречи и выезды на объекты с целью обсуждения хода работ, существующих вопросов и оценки результатов.

Глэмпинг «Князь Гвидон». Фото: областное министерство туризма / Telegram

Марина Егорова констатировала: все номера в модульных отелях соответствуют требованиям, по которым предоставляется господдержка, один из главных критериев — возможность круглогодичного проживания. «Все они отапливаемые, есть водоснабжение, водоотведение, зона приготовления пищи, кондиционирование. Человек приезжает и живет в комфорте, бонусом получая прекрасную природу, проживание в уединении. Оценку реализации (нацпроекта — прим. ред.) на нашей территории я ставлю положительную», - заявила руководитель профильного министерства и подчеркнула, что гордится всеми объектами, так как каждый из них индивидуален и по-своему интересен.

В качестве примера она привела глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском округе с необычными форматами модулей - сферы, афреймы. Благодаря подсветке по вечерам там создается ощущение самой настоящей сказки, для гостей это прекрасная возможность очутиться в необычном месте и прекрасно провести время.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Отличный объект появился на юге области — база отдыха «Солнечный бор», новые домики стоят прямо на берегу живописного озера Балаздынь. Это позволяет жить в лесу со всем комфортом, который нужен современному человеку.

Модули для отдыха туристов ввели в эксплуатацию в Гдовском округе в кемпинге «Велино». Они тоже оборудованы всем необходимым, в том числе кухонными уголками и санузлами. Это ещё один созданный буквально с нуля объект, причем там появились не только домики, но и нестационарное кафе, благоустроенная береговая зона — сперва предприниматель получил грант на модернизацию пляжной инфраструктуры, а в прошлом году стал одним из победителей отбора по созданию модульных некапитальных средств размещения. Первых гостей в «Велино» принимали в июле 2024 года, с тех пор объект дополняется различными активностями. «Человек, который этим занимается, очень заинтересован и, думаю, продолжит начатое дело, проект будет развиваться», - заметила Марина Егорова.

Фото: Telegram-канал правительства региона

Туристический комплекс «Мальская долина» дополнил существующий номерной фонд целой улицей с новыми средствами размещения, которые пользуются спросом у жителей Пскова и других городов области, а также иногородних туристов.

Центр загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском муниципальном округе тоже сильно обновился, там ввели в эксплуатацию 9 современных модулей, благоустроили пляж. Даже в рабочие дни место пользуется большим спросом у отдыхающих.

В Пустошкинском округе по нацпроекту расширили номерной фонд уже полюбившейся многим базы отдыха «Алоль». В Острове появилось новое коллективное место размещения, которое пользуется повышенным спросом у автомобилистов, так как объект расположен вдоль трассы.

На пустыре вблизи Пскова построили парк-отель «Черехин» - там имеются комфортабельные домики, благоустроенный пляж, спортивная и детская площадки, кафе с террасой, откуда открывается чудесный вид на реку. Марина Егорова констатировала: данный объект, как и все другие, реализован с грантовой поддержкой, но деньги инвестора в любом случае присутствовали, и, что немаловажно, он вложил в это дело свою душу и желание повысить туристическую привлекательность Псковской области.

Приветливые и отзывчивые

Что думают о новых средствах размещения те, для кого они предназначены? Мы пообщались с жителями и гостями региона, которые пользовалась услугами модульных отелей на территории региона, а также изучили отзывы в соцсетях.

Так, Полина из Порховского мунокруга этим летом решила отдохнуть в «Черехине». Выбор пал на этот парк-отель, потому что до него можно добраться на рейсовом автобусе из областного центра и аналогичным способом вернуться обратно, чтобы погулять по городу, посмотреть достопримечательности. Кроме того, приглянулись двухместные домики-студии, стоимость которых не зависит от количества проживающих.

«Территория небольшая, но просторная, есть спортивная площадка и кафе. Там растут сосны, что отчасти тоже повлияло на выбор отеля. При первом осмотре домика заметила приятность – микроволновка! На сайте обозначено, что микроволновую печь, тапочки и утюг можно попросить дополнительно, но и тапочки тоже были в номере. Имелись вся необходимая посуда (даже разделочные доски), электрическая плитка и чайник», - поделилась впечатлениями гостья.

Фото предоставлены нашей собеседницей

Отдыхать в модульном отеле ей понравилось, строительство подобных домиков она считает хорошей идеей, при этом признает, что реализация – дело не быстрое. На момент приезда на территории велись строительные работы (видимо, в целях расширения и дальнейшего благоустройства территории), о которых никто заранее не предупредил, и гостье пришлось просить переселения в другой домик, подальше от шума тракторов и машин с песком. К счастью, сотрудники пошли навстречу, и уже через 10 минут она переносила свои вещи в другой номер.

«Администраторы вообще очень приветливые и отзывчивые. На все вопросы и просьбы отвечали быстро и дружелюбно. Но в другом домике комплектация техники и посуды немного отличалась», - добавила наша собеседница.

На территории парк-отеля помимо модулей она заметила два корпуса с номерами, которые тоже пользовались спросом. В начале недели там было немноголюдно, но к выходным поток гостей увеличился, прибыло много пар с детьми.

Полина также оценила разнообразие меню в местном гастробаре, возможность вкусно позавтракать, пообедать и поужинать прямо на месте, отдельно отметив работу официанток, хорошо выполнявших свои обязанности.

«Очень понравился отель. Дизайн лаконичный. Матрасы и подушки отличные, на них шикарно высыпаешься, постельное белье приятное к телу и новое. Напор воды отличный, главное - не забыть включить бойлер. Что приятно удивило - это мелочи, как всё продумано для удобства, зубные щётки и уборка каждый день впечатлили, такое я встречала только в дорогих отелях и точно не в загородном. Ещё приятно порадовал своей кухней ресторан, жаль только, что они рано закрываются, не всегда успевали поужинать. Но драники… ммм, я каждый раз вспоминаю с обожанием. Территория пока не сильно обустроена, но детская площадка и место для спорта оборудованы замечательно! Персонал отзывчивый, доброжелательный и всячески пытается помочь, чтобы отдых был классным, это невероятно ценно!» - такой отзыв на просторах интернета оставила Юлия, отдыхавшая в том же средстве размещения.

Современно и комфортно

Аналогичные отклики публикуют путешественники, посетившие другие модульные отели на территории региона.

«Замечательное место! Уютные современные домики со всем необходимым, ухоженная территория. Доступ в интернет через вай-фай. Просторный пляж, кафешка, в которой можно вкусно перекусить с отличным видом на озеро. Есть прокат сапов, лодок и катамаранов, можно приехать со своими. Любители палаточного отдыха могут остановиться в кемпинге на большой поляне. На территории имеются туалет и душевая со свободным доступом. Мы снимали домик, но теперь хотим приехать в кемпинг», - поделилась гостья «Велино».

«Отдыхали в домике "Барн на берегу". Домик чистый и уютный, для двоих — то, что нужно. В домике есть всё самое необходимое, большая кровать, белоснежное постельное белье, кондиционер, мангал, терраса с потрясающим видом на озеро. Сосновый лес, обустроенный пляж, чистое озеро, лодка, катамаран, пение птиц, прилет аистов, множество уток - что может быть лучше? Персонал отзывчивый, особенно хочется отметить за доброжелательность работницу кафе и сотрудника по выдаче водного оборудования. Спасибо вам, отдохнули душой и телом», - написала другая гостья того же кемпинга.

Фото: Telegram-канал правительства региона

«Очень рад, что с друзьями выбрали для отдыха именно эту базу. Все культурные, исторические объекты области находятся в доступности: полчаса до центра города Пскова, где можно отлично провести время, примерно столько же времени занимает дорога до Печор с Изборском. База активно развивается: построили много новых домиков, большой гостиничный комплекс с ресепшеном - очень все современно и комфортно. Жили в домиках на первой береговой линии. Несколько шагов, и ты уже лежишь на шезлонге отличного пляжа. Сам пляж чистый, можно взять в прокат сап/ катамаран/лодку. Территория и домики своевременно убираются, персонал уважительный и приятный. На территории две детские площадки, есть тренажеры», - такие впечатления остались у отдыхавшего в «Лукоморье». Он также отметил разнообразие меню в ресторане и кафе, доброжелательных и профессиональных официантов и менеджера.

«Замечательная база отдыха. Ей всего два года, бывший детский лагерь. Очень много домиков, территория еще в процессе благоустройства, через пару лет будет красота. Снимали домик на юбилей папы. Домик был на берегу озера, большой, рассчитан на пятерых, к каждому модулю сделан пирс. Внутри есть все для долгого проживания, все приборы, посуда, микроволновка, плитка, холодильник. В ванной также все принадлежности. Можно брать с собой животных. Завтрак был выше всех похвал. Когда людей много на базе - шведский стол, когда немного — еда под заказ. Все очень вкусно, приготовили ко времени. Мы в восторге, всем очень понравилось. Персонал приветливый. На день рождения была скидка на проживание», - так оценили проживающие парк-отель «Солнечный бор».

Модульные отели подходят для размещения в любое время года. Фото автора

В отзывах многие отмечают высокую клиентоориентированность персонала на этом объекте, красивые пейзажи и возможность активного отдыха — есть аренда велосипедов, баня, различные игры, рыбалка, беседки и мангалы. Проводятся различные мастер-классы для детей и мероприятия к праздникам.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что номерной фонд в новых средствах размещения востребован, людям нравятся условия проживания, а это значит, что объекты строят не зря. Некоторые путешественники при этом отмечают необходимость бронировать места заранее, то есть, спрос всё ещё превышает предложение, и региону есть, к чему стремиться.

На данный момент в федеральном реестре коллективных средств размещения на территории Псковской области числятся 160 объектов с номерным фондом порядка 7600 единиц — с учётом повышенного интереса к региону этого явно недостаточно. По официальным данным, до 2030 года предстоит построить ещё порядка 2800 номеров, для этого ведется работа по привлечению грантовых средств и инвесторов, которые будут создавать объекты разного уровня и назначения. Это гостиницы, места для проведения выставочных, деловых мероприятий, круглогодичные курорты, многофункциональные туристические центры. В их появлении заинтересованы не только гости, но и сами жители, так как сфера туризма является одной из важнейших составляющих экономики.

Ульяна Лаблюк