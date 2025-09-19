Туризм

Национальный туристический маршрут протестировали люди с ОВЗ в Псковском кремле

Национальный туристический маршрут «Александр Невский – имя России» тестируют люди с ограниченными возможностями по здоровью в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Фото: «Чудской проект»

Отмечается, что туристический маршрут «Александр Невский – имя России», проходящий по территории Псковской области, - один из 57 маршрутов страны в статусе национального. Несмотря на культурно-историческую значимость маршрута, связывающего места ратной славы Александра Невского, путешествие по нему до сих пор остается практически недоступным для многих категорий путешественников.

В рамках проекта «Путешествие без барьеров» проводится серия тестовых однодневных экскурсий для людей с ОВЗ, которые дают возможность участникам не только познакомиться с историей, архитектурными особенностями псковского края и ратным подвигом русских воинов, но и определить существующие «барьеры» на маршруте следования.

Первая экскурсия в Псковский кремль состоялась 17 сентября. В ней приняли участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата - члены Псковских областных организаций «Всероссийское общество инвалидов» и «Ковчег». Следующие экскурсии – в деревню Самолва, Изборск и Печоры, планируется провести для членов Псковских отделений Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих уже на следующей неделе, 24 и 25 сентября.

«Барьеры», которые отметят участники во время экскурсий, позднее будут детально рассмотрены в рамках проведения рабочих встреч и круглых столов. Предложения по улучшению доступности лягут в основу «дорожной карты» по адаптации туристического маршрута на ближайшую и долгосрочную перспективы.

Экскурсии проводятся в рамках проекта «Путешествие без барьеров», реализуемого с участием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект направлен на адаптацию национального туристического маршрута «А. Невский – имя России» для людей с ОВЗ и реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в партнерстве с министерствами туризма и социальной защиты Псковской области, Туристского информационного центра Псковской области, Псковскими отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.