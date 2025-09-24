Псковcкая обл.
Туризм

Международный день туризма отмечают 27 сентября

27.09.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО в 1979 году и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению, пишет calend.ru.

За последние полвека туризм стал важным сектором экономики, обеспечивающим средства к существованию сотням миллионов людей. В начале 21 века он демонстрировал устойчивость, несмотря на экономические кризисы, стихийные бедствия и эпидемии. Развитие технологий и снижение цен на транспорт способствовали росту международных поездок.

Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб туризму, приведя к сокращению международных прибытий и потере рабочих мест. Снижение доходов туризма также повлияло на финансирование охраны биоразнообразия. Однако постепенно отрасль восстанавливается, и доверие потребителей возвращается.

Туризм оказывает сильное воздействие на экономику, общество и природу, особенно в развивающихся странах. Устойчивое управление туризмом может способствовать сохранению окружающей среды, культурному обмену и взаимопониманию между народами. В 2017 году ООН провозгласила Международный год устойчивого туризма в целях развития, подчеркивая его важность для укрепления мира.

Традиционно в этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу. Каждый год ЮНВТО приглашает людей всех возрастов и профессий проводить и участвовать в празднованиях Дня у себя в стране или в месте проведения отпуска.

Источник: Псковская Лента Новостей
