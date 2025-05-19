Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
«Райский уголочек» в Великих Луках
ПЛН 25 ЛЕТ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
День В деревне
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Профсоюзный Первомай
Задержание ректора ПсковГУ
«Динопарк» Открылся в Пскове
Места силы Псковской области
 
 
 
ещё Туризм 19.05.2025 09:441 «Дневной дозор»: Псков — для горожан или туристов? 19.05.2025 09:441 «Дневной дозор»: Псков — для горожан или туристов? 16.05.2025 16:400 Александр Братчиков: Туризм играет большую роль в экономике региона 16.05.2025 13:560 Армен Мнацаканян: Рынок экскурсионных услуг требует жестких мер 15.05.2025 17:051 Алексей Севастьянов: Об истории должны рассказывать только квалифицированные специалисты 15.05.2025 12:180 Правовой способ вывести из «серой» зоны деятельность экскурсоводов предложили региональные законодатели
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:366 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 16.05.2025 11:101 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 14.05.2025 12:352 Молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

«Дневной дозор»: Псков — для горожан или туристов?

19.05.2025 09:44|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему развития туризма в Пскове. Областной центр — место для горожан или туристов? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Туристический налог: путешествия подорожают? : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В период майских праздников в Пскове наблюдался приток туристов, а впереди нас ждет летний сезон, традиционно «горячий» для туристической отрасли — количество гостей города на наших улицах возрастет существенно. Власти радостно рапортуют о том, что количество туристов, выбирающих наш регион, каждый год растет, событийный туризм развивается. Этому способствует и санкционная политика Запада, ведь раньше жители Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы ездили в европейские приграничные города — Эстонию, Латвию, Финляндию. Сегодня число россиян, у которых есть возможность отправиться в евротур выходного дня за колбасой и сыром, стремится к нулю. В том числе и по этой причине многие наши сограждане едут посмотреть на древние стены Пскова.

Рост турпотока вызывает у жителей города разные эмоции. Многие отмечают, что большой наплыв туристов, особенно в выходные дни, создает трудности для городской инфраструктуры. Так, например, руководитель нашего регионального оператора «Экогрупп» Денис Кузнецов заявил, что после туристов остается очень много мусора и это вызывает дополнительную нагрузку на организацию, ведь гости города не платят за вывоз твердых коммунальных отходов. Кроме того, трудности возникают и с парковочными местами, на какие-то городские развлекательные мероприятия не попасть, все кафе и рестораны забиты под завязку, потому что работают на туристов, а не на псковичей, да и цены в нашем общепите уже зачастую вполне столичные. Начиная с марта, москвичами и жителями Санкт-Петербурга забронированы все турбазы вокруг Пскова, местные жители не могут найти себе место для отдыха с семьей, к слову — и отельеры подтянули цены на свои услуги к московским. Другие же наоборот радуются большому количеству туристов, потому что они приносят доход предпринимателям и в региональную казну, под приезд туристов, в том числе, планируются крупные культурно-развлекательные мероприятия в регионе, которые полюбились и псковичам.

Мы решили поинтересоваться у экспертов и жителей нашего города, все-таки Псков - это город для туристов или для псковичей? Зачем в первую очередь туристы едут в Псков? От путешественников, приезжающих к нам, больше пользы или вреда? Действительно ли туристы так необходимы для пополнения бюджета города и развития инфраструктуры? Стоит ли вводить туристический сбор для гостей нашего города?

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь привела статистику посещений туристами Пскова и отметила, что за последние месяцы наш город стали посещать не только туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Брянска, Ростова, Калининграда и других городов, а также Белоруссии. Все они отмечают красоту и уют нашего города, желают вернуться снова, что, по мнению Кристины Кобызь, не может не радовать. Туризм - это очень экономически выгодное направление, на нем завязаны многие отрасли.

Количество туристов в Пскове растет с каждым годом — Кристина Кобызь : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«За последние пять лет число туристов выросло из-за роста внутреннего туризма. Если сравнить показатели 2024 и 2025 годов за одинаковый период, то количество туристов за первые четыре месяца 2025-го составило 76 тысяч. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда их было 80 тысяч. Загрузка коллективных средств размещения в 2025 году значительно выросла. В среднем она составляет от 51 до 62%. Это может свидетельствовать о том, что либо путешественники стали проводить в нашем городе больше времени, либо они приезжают небольшими группами по одному-два человека. Однако если рассматривать статистику за майские праздники, то в прошлом году было зарегистрировано на несколько тысяч больше туристов.  В прошлом году в период майских праздников на отдых приехало 15 тысяч туристов. В этом году их число сократилось до 12 тысяч. Однако можно предположить, что многие туристы предпочитают не останавливаться в официальных гостиницах, а снимают жильё».

Турбаза — для туристов, а городская среда должна быть выстроена гармонично, где туристы не мешают горожанам, а псковичи — рады гостям, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. То, что туризм играет большую роль в экономике региона, отрицать нельзя, поэтому турсфере оказывается поддержка.

Александр Братчиков назвал основные задачи согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Псков подходит и для туристов, и для местных жителей. Ведь не может быть иначе. Для туристов — турбаза, цель — привлечь их для отдыха. Псков — это и промышленный город, и туристический центр. Здесь много исторических памятников. Люди готовы приезжать сюда, чтобы узнать о них больше. Я не рассчитываю полностью на туризм как источник дохода, но его нельзя игнорировать. Это важная статья доходов областного бюджета. Туризм напрямую фактически средств не приносит, но это косвенное поступление. Это работа общепита, который, соответственно, также платит налоги. Это работа гостиничного комплекса, он также платит налоги. Это, соответственно, транспорт, на чем люди сюда добираются, транспортники также платят налоги в бюджет Псковской области. Поэтому цель очень сложная, но мы понимаем, что общий объем средств, поступающий от бизнеса, который, в том числе, и обслуживает туристический поток, растет. Соответственно, если выполняются определенные условия по заработной плате, то туристический бизнес освобождается от уплаты НДС. В период, когда была тяжелая ситуация с ковидом, они были освобождены от уплаты налогов, которые шли местным бюджетам».

Генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй обеими руками «за» развитие туризма в Пскове, город должен жить и дышать полной грудью, но и о горожанах забывать нельзя. А вот идею ввести в Пскове туристический сбор он не поддерживает и считает его крохоборством.

Николай Загоруй: «Севзапинвест» активно способствовала появлению пешеходного моста через реку Пскову : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Развитие туризма в городе и области — верное направление. Это перспективная отрасль, которая может существенно пополнить бюджеты разных уровней. В нашем бизнесе доля туристов составляет около 75%, остальные — псковичи. Поэтому мы полностью поддерживаем развитие туризма. Надо пользоваться, в том числе, государственной программой поддержки развития туризма. Как вы считаете, с какой целью были созданы наши набережные, тротуары и улицы, а также фасады зданий? В этом процессе задействованы не только местные бюджеты, но и значительная доля федеральных средств. Страна развивает туризм, и нам оставаться в стороне неправильно. Если я уже оплатил услуги, приехал и пользуюсь ими, то мои деньги также пополняют бюджеты. Туристический сбор — это просто смешно. Я понимаю, что есть какие-то локальные места, которые мы посещаем. Но это не вызывает вопросов. В Псковской области можно брать туристический сбор, например, за посещение Кремля или Псково-Печерского монастыря. Возможно, есть и другие варианты. Однако я не одобряю и не поддерживаю эту практику».

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР), генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова согласна с мнением Николая Загоруя о пользе туризма для Пскова и ничего плохого в нем не видит. По ее мнению, туризм — достаточно важная сфера региональной экономики, благодаря гостям города ресторанный и гостиничный бизнес могут оставаться на плаву и предоставлять рабочие места для жителей Пскова.

Гелена Самохвалова: Туристам не хватает мест на «Ласточку» до Пскова, а РЖД не идет навстречу - МК Псков

«В рамках проекта "Развития внутреннего туризма" мы занимаем одно из лидирующих мест по посещению. Поэтому мое личное мнение, что от туристов никакого вреда нет. В отношении того, что они оставляют после себя мусор, я категорически не согласна. Мусор оставляют сами горожане, которые, вероятно, не любят свой город и позволяют себе бросать какие-то предметы мимо урн. Поэтому чистота не там, где убирают, а там, где не мусорят. Туристы, как правило, это организованные группы, которые не приезжают сюда специально, чтобы что-то испортить. Что касается того, что в ресторанах бывает сложно найти место, то в этом нет ничего плохого. Кроме того, можно связаться по телефону или забронировать столик онлайн на удобное время. Я убеждена, что чем больше туристов мы будем принимать, тем привлекательнее будет становиться наш город. Ведь средства, которые они оставляют, направляются на развитие инфраструктуры и улучшение дорог. Посмотрите, сколько у нас теперь красивых мест для прогулок: с новыми фонтанами, парками и другими локациями, которыми пользуются те же псковичи. А изначально это проекты улучшения городской среды в качестве туристических локаций, но ими же могут пользоваться и местные жители».

Генеральный директор холдинга NPN, экс-депутат Псковского областного Собрания Игорь Савицкий тоже обеими руками «за» развитие туризма в Пскове и области. Он также, как и Гелена Самохвалова, считает, что несмотря на некоторые неудобства, которые гости города могут доставлять псковичам, пользы от них намного больше, чем вреда, и если туристов будет больше, то город не задохнется.

Игорь Савицкий: В России нет денег : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«На мой взгляд, город Псков — это место, которое предназначено как для местных жителей, так и для гостей. Однако туристов в городе не так много. Я полагаю, что даже если их станет больше, это не приведёт к перенасыщению. Я не заметил скопления людей в ресторанах. На парковках в основном автомобили, принадлежащие жителям города, а не туристам. Так что стоянки — это совсем другая проблема. А туристы — это деньги для нашего города, это новые рабочие места. Еще самое главное, что когда много туристов, город подтягивается, становится чище, то есть начинают более тщательно убирать улицы, начинают смотреть за памятниками, вкладывать в это деньги, город благоустраивается. Поэтому туризм в любом случае необходим, хотя город Псков, конечно, для псковичей. У нас очень большой недобор по туристам в городе Пскове. Не знаю, может быть, у кого-то и есть проблема с большим количеством туристов, которые оставляют после себя мусор. Но обычно туристы не так уж сильно мусорят. Я не уверен, что это правильная точка зрения на туристов. Я полностью поддерживаю развитие туризма».

Исполнительный директор отеля «Изборск-парк» Дмитрий Блицын не считает Псковскую область «туристической Меккой» и не думает, что поток туристов на майских праздниках является адекватным показателем туристической нагрузки на Псков.

Фото: Дмитрий Блицын / «ВКонтакте»

«Касательно города в общем, Пскова и Псковской области, следует отметить, что он должен быть привлекателен как для местных жителей, так и для гостей. Нельзя рассматривать город только с точки зрения интересов одной группы людей. Например, если мы говорим о небольшом населённом пункте, таком как Изборск, то его существование зависит от наличия школы. А для города важно, чтобы он был интересен туристам. Псков может многое показать и рассказать тем, кто хочет его посетить. Поэтому он должен быть ориентирован на туристов. Второй важный аспект. Следует осознавать, что мы, как область, как регион в целом, не являемся популярным туристическим направлением. Если сравнивать нас с соседями в Новгородской области, Карелии, Калининграде, туристов у нас по сравнению с ними немного. Поэтому говорить о том, что турист к нам прет, а нам его девать некуда, что он разрушает всё, к чему прикасается, не приходится. Понятно, что сейчас прошли майские праздники, туристов действительно было много, номерной фонд был весь занят, но его, маленькая оговорочка, и так немного в нашей области, поэтому мы не можем принимать миллион туристов, как от нас просит правительство Российской Федерации. Понятно, что если бы мы посидели с вами в травмпункте, то думали бы, что все люди вокруг переломаны. Также и здесь: майские праздники мы все посмотрели и считаем, что Псковская область ломится от туристов, которые сюда прут и прут. К сожалению для кого-то, к счастью для других, это не так».

Урбанист и архитектор Сергей Станкевич сравнил стоимость туристического взноса со стоимостью чашки кофе и считает, что такие скромные дополнительные расходы не заставят людей ехать в другой город, поэтому и туристический взнос отпугнуть гостей нашего города не сможет. 

Псковский архитектор Сергей Станкевич опроверг слухи об аресте его мотоцикла BMW из-за долга : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Фото: Сергей Станкевич / Telegram

«Во многих регионах мира уже есть подобная практика. Вероятно, специалисты посчитали, что она может приносить дополнительный доход или служить источником финансирования, например, для вывоза мусора. Туристы платят туристический взнос, и эти деньги идут на оплату дополнительных работ. Это вполне нормальная и эффективная практика. Я вспомнил одну картинку, которая часто всплывает в памяти. Особенно я думаю о ней в выходные, когда хорошая погода и туристический сезон в разгаре. В такие дни в городе почти никого нет. Горожане уезжают на дачи, а туристы наслаждаются достопримечательностями региона. Кажется, они тоже предпочитают проводить время за городом. Думаю, многие, кто по субботам и воскресеньям гуляет по центру города, вспомнят, как раньше улицы были почти пустыми. Поэтому мне интересно, всегда ли поток туристов создаёт такую загруженность. То, что она есть, — факт. Также очевидно, что нужно развивать инфраструктуру, в том числе туристическую. Мы же не можем запретить приезжать туристам, тем более в город с туристическим потенциалом, в исторический город, который в любом случае будет развиваться, даже если горожане или власти города не очень будут этого хотеть или не прилагать каких-то больших усилий».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков напомнил, что Псков является одним из древнейших городов России и, конечно, туристов у нас всегда будет много, в том числе и паломников. Как-то отделять гостей города от местных жителей или ущемлять их — неправильно. Также Николай Мельков предложил вариант, который, на его взгляд, может решить проблему с нагрузкой на парковочные места.

Николай Мельков: Зелёное наследие советского времени уходит в прошлое

«Именно туристы и туризм являются одним из двигателей экономики. Конечно, не стоит забывать и о жизни. Когда у нас будет налажено удобное транспортное сообщение, в том числе велодорожки и общественный транспорт, важно обеспечить парковку. Мы не можем предоставить её всем, но сегодня приехало 10 человек, а завтра их может быть тысяча. В этой ситуации, я считаю, стоит обратить внимание на такие методы, как, например, сканирование. Особенно это актуально для Швеции, где активно развивается платная парковка и альтернативные виды транспорта, в том числе для жителей города. Кроме того, стоит обратить внимание на дворы. В них, как и в других местах, нужно организовать парковку для автомобилей. По моим подсчётам, у нас уже есть около 10 качественных парковочных мест. Но как распределить эти места между всеми желающими? Средства, полученные от оплаты парковки, будут направлены на содержание дорог и парковок. В настоящее время эти средства поступают в бюджет. Однако у этой идеи есть и противники, которые считают, что государство тратит слишком много на акцизы и налоги. На самом деле, если не ограничивать скорость движения, то этих средств может не хватить, и возникнут проблемы с содержанием дорог и парковок».

В сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор» наши собеседники высказали различные мнения. Одни считают, что туристов не то чтобы много, их наоборот недостаточно для такого исторического города, как Псков. Другие убеждены, что турпоток постоянно растет, поэтому нужно развивать инфраструктуру города, чтобы достойно принимать гостей. При этом никто из наших экспертов не готов делить Псков на город для туристов и город для местных жителей. При рациональном подходе вся городская среда может быть выстроена так, что в ней будут комфортно сосуществовать и горожане, и гости Пскова.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 266 человек
19.05.2025, 11:010 Первые маслята появились в Новоржевском районе. ФОТО 19.05.2025, 10:510 Гараж и два автомобиля сгорели в Пскове 19.05.2025, 10:470 Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов 19.05.2025, 10:440 Ребенок пострадал в результате тройного ДТП вблизи псковской деревни Уграда
19.05.2025, 10:350 Пешеходную зону организуют на территории ТК «Гулливер» в Пскове 19.05.2025, 10:300 Первенство региона по дзюдо прошло в Великих Луках в минувшие выходные 19.05.2025, 10:250 В Пскове ищут свидетелей столкновения Renault с машиной «Скорой помощи» с новорожденными 19.05.2025, 10:170 Появились фото с места ДТП в Новосокольническом районе с погибшими женщиной и ребенком
19.05.2025, 10:100 Электромобили с пробегом в России подешевели на 13% за год 19.05.2025, 10:060 Два человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю 19.05.2025, 09:540 Умерла тренер сборной Псковской области по зимнему плаванию Ирина Мордовцева 19.05.2025, 09:441 «Дневной дозор»: Псков — для горожан или туристов?
19.05.2025, 09:360 В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы 19.05.2025, 09:300 Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины 19.05.2025, 09:150 Средние выплаты работающим пенсионерам в РФ выросли на 150 рублей 19.05.2025, 09:000 ЖСК хотят запретить управлять многоквартирными домами
19.05.2025, 08:520 В Пскове затруднено движение по улице Труда в центр 19.05.2025, 08:400 Средний размер пособия по беременности для студенток могут увеличить до 90 тысяч 19.05.2025, 08:200 В Госдуму внесут проект о двух бесплатных парковочных местах для многодетных 19.05.2025, 08:100 Началось электронное предварительное голосование «Единой России»
19.05.2025, 08:000 Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа для населения 19.05.2025, 07:300 Со дня создания пионерской организации исполнилось 103 года 19.05.2025, 07:000 День фармацевтического работника в России отмечают 19 мая 18.05.2025, 22:560 В Пскове объявлен конкурс на ремонт покрытия моста Невского
18.05.2025, 22:000 В МВД назвали самые частые виды фишинговых ресурсов 18.05.2025, 21:400 Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак 18.05.2025, 21:210 Рыжеволосую женщину продолжают искать в Великих Луках 18.05.2025, 21:000 Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Кабанов
18.05.2025, 20:400 Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram 18.05.2025, 20:304 Автомашина скорой помощи попала в ДТП на дамбе. ВИДЕО 18.05.2025, 20:250 Артур Гайдук переизбран на пост председателя Псковского «Яблока»  18.05.2025, 20:220 До +18 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 19 мая
18.05.2025, 20:002 Стал известен средний размер страховой пенсии в России 18.05.2025, 19:400 В Госдуме раскрыли мотивы правительства не закреплять выходной 31 декабря 18.05.2025, 19:210 В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в реке Великой 18.05.2025, 19:000 Женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения Nissan с деревом в Новосокольническом районе
18.05.2025, 18:381 Псковичи стали жертвами мошенников и потеряли около миллиона рублей 18.05.2025, 18:200 Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды 18.05.2025, 18:000 Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии IFFHS 18.05.2025, 17:420 Выставка живописи Александра Вихрова «Практика бытия» пройдет в Пскове
18.05.2025, 17:200 Умер актер «Балтийского дома» Александр Кабанов 18.05.2025, 17:030 Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта в Пскове 18.05.2025, 16:401 В «Роскачестве» рассказали о схемах обмана в салонах сотовой связи 18.05.2025, 16:200 Сильный дождь ожидается на территории Псковской области 19 мая
18.05.2025, 16:000 В России прошла акция «Наша история», посвященная Дню музеев 18.05.2025, 15:370 В Свято-Троицком соборе состоялось отпевание иерея Антония Савченко 18.05.2025, 15:140 В России планируют обучить более полумиллиона человек на курсах по цифровизации 18.05.2025, 14:510 Большой ежегодный сольный концерт театра танца «Русские узоры» пройдет в Пскове
18.05.2025, 14:380 ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» 18.05.2025, 14:200 Лосенка заметили на улице Солнечной в Пскове 18.05.2025, 13:570 Выставка «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника» открылась в псковском музее 18.05.2025, 13:340 Михаил Ведерников: Богатейшие собрания музеев созданы благодаря самоотверженному труду, талантам, любви к своему делу многих поколений музейных работников
18.05.2025, 13:080 Путин вручит госнаграды на следующей неделе 18.05.2025, 12:520 В Ватикане началась инаугурационная месса Льва XIV 18.05.2025, 12:290 Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после комендантского часа 18.05.2025, 12:050 Более 70 человек планируют трудоустроить в гостиницу «Космос» в Пскове
18.05.2025, 11:400 Гимн СССР в редакции 1944 года пели гости «Ночи музеев» в «Михайловском» 18.05.2025, 11:190 Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов 18.05.2025, 11:020 Росстандарт разрабатывает линейку ГОСТов на детское питание 18.05.2025, 10:400 Родители из Пскова рассказали, где их дети проведут летние каникулы в этом году
18.05.2025, 10:210 В ГД предлагают в рекламе фастфуда предупреждать о его вреде здоровью 18.05.2025, 10:010 Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится сегодня 18.05.2025, 09:380 Исследование показало спрос на алкоголь в России в майские праздники 18.05.2025, 09:200 Международный день музеев отмечают 18 мая
18.05.2025, 09:000 Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте 18.05.2025, 04:481 «Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.05.2025, 04:330 Увидеть «Портреты на фоне эпохи» смогли гости «Ночи музеев» в Пскове  17.05.2025, 23:210 Труп мужчины извлекли из реки Великой в Пскове
17.05.2025, 22:130 Группа «Оттава Ё» выступила на открытии памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах 17.05.2025, 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 17.05.2025, 22:000 Конкурс «Безопасное колесо» провели для псковских школьников 17.05.2025, 21:530 Памятный камень на месте битвы Невского с литовцами установили в Усвятах
17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт 17.05.2025, 21:200 Псков и Дмитров подвели итоги конкурса школьных работ «Небо выбрало нас…» 17.05.2025, 21:110 Гости «Ночи музеев» первыми посетили выставку художника Петра Оссовского 17.05.2025, 21:000 О соблюдении антикоррупционного законодательства напомнили представителям Псковского филиала Университета ФСИН
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru