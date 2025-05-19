Туризм

«Дневной дозор»: Псков — для горожан или туристов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему развития туризма в Пскове. Областной центр — место для горожан или туристов? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В период майских праздников в Пскове наблюдался приток туристов, а впереди нас ждет летний сезон, традиционно «горячий» для туристической отрасли — количество гостей города на наших улицах возрастет существенно. Власти радостно рапортуют о том, что количество туристов, выбирающих наш регион, каждый год растет, событийный туризм развивается. Этому способствует и санкционная политика Запада, ведь раньше жители Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы ездили в европейские приграничные города — Эстонию, Латвию, Финляндию. Сегодня число россиян, у которых есть возможность отправиться в евротур выходного дня за колбасой и сыром, стремится к нулю. В том числе и по этой причине многие наши сограждане едут посмотреть на древние стены Пскова.

Рост турпотока вызывает у жителей города разные эмоции. Многие отмечают, что большой наплыв туристов, особенно в выходные дни, создает трудности для городской инфраструктуры. Так, например, руководитель нашего регионального оператора «Экогрупп» Денис Кузнецов заявил, что после туристов остается очень много мусора и это вызывает дополнительную нагрузку на организацию, ведь гости города не платят за вывоз твердых коммунальных отходов. Кроме того, трудности возникают и с парковочными местами, на какие-то городские развлекательные мероприятия не попасть, все кафе и рестораны забиты под завязку, потому что работают на туристов, а не на псковичей, да и цены в нашем общепите уже зачастую вполне столичные. Начиная с марта, москвичами и жителями Санкт-Петербурга забронированы все турбазы вокруг Пскова, местные жители не могут найти себе место для отдыха с семьей, к слову — и отельеры подтянули цены на свои услуги к московским. Другие же наоборот радуются большому количеству туристов, потому что они приносят доход предпринимателям и в региональную казну, под приезд туристов, в том числе, планируются крупные культурно-развлекательные мероприятия в регионе, которые полюбились и псковичам.

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Мы решили поинтересоваться у экспертов и жителей нашего города, все-таки Псков - это город для туристов или для псковичей? Зачем в первую очередь туристы едут в Псков? От путешественников, приезжающих к нам, больше пользы или вреда? Действительно ли туристы так необходимы для пополнения бюджета города и развития инфраструктуры? Стоит ли вводить туристический сбор для гостей нашего города?

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь привела статистику посещений туристами Пскова и отметила, что за последние месяцы наш город стали посещать не только туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Брянска, Ростова, Калининграда и других городов, а также Белоруссии. Все они отмечают красоту и уют нашего города, желают вернуться снова, что, по мнению Кристины Кобызь, не может не радовать. Туризм - это очень экономически выгодное направление, на нем завязаны многие отрасли.

«За последние пять лет число туристов выросло из-за роста внутреннего туризма. Если сравнить показатели 2024 и 2025 годов за одинаковый период, то количество туристов за первые четыре месяца 2025-го составило 76 тысяч. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда их было 80 тысяч. Загрузка коллективных средств размещения в 2025 году значительно выросла. В среднем она составляет от 51 до 62%. Это может свидетельствовать о том, что либо путешественники стали проводить в нашем городе больше времени, либо они приезжают небольшими группами по одному-два человека. Однако если рассматривать статистику за майские праздники, то в прошлом году было зарегистрировано на несколько тысяч больше туристов. В прошлом году в период майских праздников на отдых приехало 15 тысяч туристов. В этом году их число сократилось до 12 тысяч. Однако можно предположить, что многие туристы предпочитают не останавливаться в официальных гостиницах, а снимают жильё».

Турбаза — для туристов, а городская среда должна быть выстроена гармонично, где туристы не мешают горожанам, а псковичи — рады гостям, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. То, что туризм играет большую роль в экономике региона, отрицать нельзя, поэтому турсфере оказывается поддержка.

«Псков подходит и для туристов, и для местных жителей. Ведь не может быть иначе. Для туристов — турбаза, цель — привлечь их для отдыха. Псков — это и промышленный город, и туристический центр. Здесь много исторических памятников. Люди готовы приезжать сюда, чтобы узнать о них больше. Я не рассчитываю полностью на туризм как источник дохода, но его нельзя игнорировать. Это важная статья доходов областного бюджета. Туризм напрямую фактически средств не приносит, но это косвенное поступление. Это работа общепита, который, соответственно, также платит налоги. Это работа гостиничного комплекса, он также платит налоги. Это, соответственно, транспорт, на чем люди сюда добираются, транспортники также платят налоги в бюджет Псковской области. Поэтому цель очень сложная, но мы понимаем, что общий объем средств, поступающий от бизнеса, который, в том числе, и обслуживает туристический поток, растет. Соответственно, если выполняются определенные условия по заработной плате, то туристический бизнес освобождается от уплаты НДС. В период, когда была тяжелая ситуация с ковидом, они были освобождены от уплаты налогов, которые шли местным бюджетам».

Генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй обеими руками «за» развитие туризма в Пскове, город должен жить и дышать полной грудью, но и о горожанах забывать нельзя. А вот идею ввести в Пскове туристический сбор он не поддерживает и считает его крохоборством.

«Развитие туризма в городе и области — верное направление. Это перспективная отрасль, которая может существенно пополнить бюджеты разных уровней. В нашем бизнесе доля туристов составляет около 75%, остальные — псковичи. Поэтому мы полностью поддерживаем развитие туризма. Надо пользоваться, в том числе, государственной программой поддержки развития туризма. Как вы считаете, с какой целью были созданы наши набережные, тротуары и улицы, а также фасады зданий? В этом процессе задействованы не только местные бюджеты, но и значительная доля федеральных средств. Страна развивает туризм, и нам оставаться в стороне неправильно. Если я уже оплатил услуги, приехал и пользуюсь ими, то мои деньги также пополняют бюджеты. Туристический сбор — это просто смешно. Я понимаю, что есть какие-то локальные места, которые мы посещаем. Но это не вызывает вопросов. В Псковской области можно брать туристический сбор, например, за посещение Кремля или Псково-Печерского монастыря. Возможно, есть и другие варианты. Однако я не одобряю и не поддерживаю эту практику».

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР), генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова согласна с мнением Николая Загоруя о пользе туризма для Пскова и ничего плохого в нем не видит. По ее мнению, туризм — достаточно важная сфера региональной экономики, благодаря гостям города ресторанный и гостиничный бизнес могут оставаться на плаву и предоставлять рабочие места для жителей Пскова.

«В рамках проекта "Развития внутреннего туризма" мы занимаем одно из лидирующих мест по посещению. Поэтому мое личное мнение, что от туристов никакого вреда нет. В отношении того, что они оставляют после себя мусор, я категорически не согласна. Мусор оставляют сами горожане, которые, вероятно, не любят свой город и позволяют себе бросать какие-то предметы мимо урн. Поэтому чистота не там, где убирают, а там, где не мусорят. Туристы, как правило, это организованные группы, которые не приезжают сюда специально, чтобы что-то испортить. Что касается того, что в ресторанах бывает сложно найти место, то в этом нет ничего плохого. Кроме того, можно связаться по телефону или забронировать столик онлайн на удобное время. Я убеждена, что чем больше туристов мы будем принимать, тем привлекательнее будет становиться наш город. Ведь средства, которые они оставляют, направляются на развитие инфраструктуры и улучшение дорог. Посмотрите, сколько у нас теперь красивых мест для прогулок: с новыми фонтанами, парками и другими локациями, которыми пользуются те же псковичи. А изначально это проекты улучшения городской среды в качестве туристических локаций, но ими же могут пользоваться и местные жители».

Генеральный директор холдинга NPN, экс-депутат Псковского областного Собрания Игорь Савицкий тоже обеими руками «за» развитие туризма в Пскове и области. Он также, как и Гелена Самохвалова, считает, что несмотря на некоторые неудобства, которые гости города могут доставлять псковичам, пользы от них намного больше, чем вреда, и если туристов будет больше, то город не задохнется.

«На мой взгляд, город Псков — это место, которое предназначено как для местных жителей, так и для гостей. Однако туристов в городе не так много. Я полагаю, что даже если их станет больше, это не приведёт к перенасыщению. Я не заметил скопления людей в ресторанах. На парковках в основном автомобили, принадлежащие жителям города, а не туристам. Так что стоянки — это совсем другая проблема. А туристы — это деньги для нашего города, это новые рабочие места. Еще самое главное, что когда много туристов, город подтягивается, становится чище, то есть начинают более тщательно убирать улицы, начинают смотреть за памятниками, вкладывать в это деньги, город благоустраивается. Поэтому туризм в любом случае необходим, хотя город Псков, конечно, для псковичей. У нас очень большой недобор по туристам в городе Пскове. Не знаю, может быть, у кого-то и есть проблема с большим количеством туристов, которые оставляют после себя мусор. Но обычно туристы не так уж сильно мусорят. Я не уверен, что это правильная точка зрения на туристов. Я полностью поддерживаю развитие туризма».

Исполнительный директор отеля «Изборск-парк» Дмитрий Блицын не считает Псковскую область «туристической Меккой» и не думает, что поток туристов на майских праздниках является адекватным показателем туристической нагрузки на Псков.

Фото: Дмитрий Блицын / «ВКонтакте»

«Касательно города в общем, Пскова и Псковской области, следует отметить, что он должен быть привлекателен как для местных жителей, так и для гостей. Нельзя рассматривать город только с точки зрения интересов одной группы людей. Например, если мы говорим о небольшом населённом пункте, таком как Изборск, то его существование зависит от наличия школы. А для города важно, чтобы он был интересен туристам. Псков может многое показать и рассказать тем, кто хочет его посетить. Поэтому он должен быть ориентирован на туристов. Второй важный аспект. Следует осознавать, что мы, как область, как регион в целом, не являемся популярным туристическим направлением. Если сравнивать нас с соседями в Новгородской области, Карелии, Калининграде, туристов у нас по сравнению с ними немного. Поэтому говорить о том, что турист к нам прет, а нам его девать некуда, что он разрушает всё, к чему прикасается, не приходится. Понятно, что сейчас прошли майские праздники, туристов действительно было много, номерной фонд был весь занят, но его, маленькая оговорочка, и так немного в нашей области, поэтому мы не можем принимать миллион туристов, как от нас просит правительство Российской Федерации. Понятно, что если бы мы посидели с вами в травмпункте, то думали бы, что все люди вокруг переломаны. Также и здесь: майские праздники мы все посмотрели и считаем, что Псковская область ломится от туристов, которые сюда прут и прут. К сожалению для кого-то, к счастью для других, это не так».

Урбанист и архитектор Сергей Станкевич сравнил стоимость туристического взноса со стоимостью чашки кофе и считает, что такие скромные дополнительные расходы не заставят людей ехать в другой город, поэтому и туристический взнос отпугнуть гостей нашего города не сможет.

Фото: Сергей Станкевич / Telegram

«Во многих регионах мира уже есть подобная практика. Вероятно, специалисты посчитали, что она может приносить дополнительный доход или служить источником финансирования, например, для вывоза мусора. Туристы платят туристический взнос, и эти деньги идут на оплату дополнительных работ. Это вполне нормальная и эффективная практика. Я вспомнил одну картинку, которая часто всплывает в памяти. Особенно я думаю о ней в выходные, когда хорошая погода и туристический сезон в разгаре. В такие дни в городе почти никого нет. Горожане уезжают на дачи, а туристы наслаждаются достопримечательностями региона. Кажется, они тоже предпочитают проводить время за городом. Думаю, многие, кто по субботам и воскресеньям гуляет по центру города, вспомнят, как раньше улицы были почти пустыми. Поэтому мне интересно, всегда ли поток туристов создаёт такую загруженность. То, что она есть, — факт. Также очевидно, что нужно развивать инфраструктуру, в том числе туристическую. Мы же не можем запретить приезжать туристам, тем более в город с туристическим потенциалом, в исторический город, который в любом случае будет развиваться, даже если горожане или власти города не очень будут этого хотеть или не прилагать каких-то больших усилий».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков напомнил, что Псков является одним из древнейших городов России и, конечно, туристов у нас всегда будет много, в том числе и паломников. Как-то отделять гостей города от местных жителей или ущемлять их — неправильно. Также Николай Мельков предложил вариант, который, на его взгляд, может решить проблему с нагрузкой на парковочные места.

«Именно туристы и туризм являются одним из двигателей экономики. Конечно, не стоит забывать и о жизни. Когда у нас будет налажено удобное транспортное сообщение, в том числе велодорожки и общественный транспорт, важно обеспечить парковку. Мы не можем предоставить её всем, но сегодня приехало 10 человек, а завтра их может быть тысяча. В этой ситуации, я считаю, стоит обратить внимание на такие методы, как, например, сканирование. Особенно это актуально для Швеции, где активно развивается платная парковка и альтернативные виды транспорта, в том числе для жителей города. Кроме того, стоит обратить внимание на дворы. В них, как и в других местах, нужно организовать парковку для автомобилей. По моим подсчётам, у нас уже есть около 10 качественных парковочных мест. Но как распределить эти места между всеми желающими? Средства, полученные от оплаты парковки, будут направлены на содержание дорог и парковок. В настоящее время эти средства поступают в бюджет. Однако у этой идеи есть и противники, которые считают, что государство тратит слишком много на акцизы и налоги. На самом деле, если не ограничивать скорость движения, то этих средств может не хватить, и возникнут проблемы с содержанием дорог и парковок».

В сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор» наши собеседники высказали различные мнения. Одни считают, что туристов не то чтобы много, их наоборот недостаточно для такого исторического города, как Псков. Другие убеждены, что турпоток постоянно растет, поэтому нужно развивать инфраструктуру города, чтобы достойно принимать гостей. При этом никто из наших экспертов не готов делить Псков на город для туристов и город для местных жителей. При рациональном подходе вся городская среда может быть выстроена так, что в ней будут комфортно сосуществовать и горожане, и гости Пскова.

Александра Братчикова