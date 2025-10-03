Туризм

Любовь Трифонова: Новоржевская земля может стать интересным местом притяжения

Делегация Новоржевского муниципального округа приняла участие в пятом юбилейном Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», организованном компанией «ПИР Экспо». Мероприятие проходило в Москве и собрало более 1200 участников из 42 регионов страны. Об этом глава Новоржевского района Любовь Трифонова сообщила на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / ВКонтакте

В рамках деловой программы провели 37 сессий, посвященных инвестициям, развитию инфраструктуры для автомобильного туризма, сохранению объектов культурного наследия и поддержке предпринимательства.

Глава Новоржевского района Любовь Трифонова, которая участвовала в форуме вместе с начальником отдела экономики Мариной Евдокимовой, отметила практическую ценность поездки: «Тема для нашего муниципалитета практически новая, но вызывает определенный интерес. Новоржевская земля может стать интересным местом притяжения, если правильно начать и впоследствии выстроить работу. Как работать с объектами культурного наследия, как дать вторую жизнь зданиям, которые еще сохранились, объекты, которые привлекают гостей, роль предпринимательства в комплексном развитии территории — об этом и многом другом обсуждали участники форума. Большинство участников — предприниматели, которые рассказывали об опыте реализации своих проектов. Поездка для нас оказалась очень интересной и познавательной, появились интересные идеи».

Визит в столицу не обошелся и без знакомства с главными достопримечательностями. Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, делегация посетила Красную площадь — сердце Москвы и главную театральную сцену страны, где проходят самые значимые события.

«Холодно, ветрено, пасмурно, но впечатляюще и гордо», — рассказала о своих впечатлениях Любовь Трифонова.