Туризм

Почти 1200 человек отдохнули в псковских санаториях по льготным путевкам за девять месяцев

За девять месяцев текущего года в профсоюзных здравницах и на базах отдыха реализовали свое право на льготный отдых 1 186 человек, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе со ссылкой на заведующую отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэну Заблоцкую.

Лидером по выбору места отдыха среди членов профсоюзов региона остается санаторий «Хилово», также пользуются спросом санатории «Голубые озера» и «Череха».

«Программа льготного оздоровления человека труда — одно из основных направлений деятельности профсоюзных санаториев Псковской области. Сегодня любой член отраслевой областной организации профсоюзов — учитель, медик, рабочий с завода — может подать заявку и воспользоваться возможностью льготного оздоровления. Мы продолжим улучшать программы и удерживать стоимость путевок для членов профсоюзов на максимально низком уровне»,— прокомментировал результаты программы оздоровления председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.