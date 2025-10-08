Туризм

С задержкой рейса на восемь и более часов сталкивались 88% россиян — аналитики

88% опрошенных россиян сталкивались с задержкой авиарейса, при этом 21% ждал вылета восемь и более часов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Купибилет».

«Согласно исследованию, большинство путешественников (88%) сталкивались с этой ситуацией. Наиболее распространенной является задержка продолжительностью от одного до трех часов (37%), в то время как каждый четвертый пассажир (25%) пережидал опоздание самолета на три - пять часов. Еще 21% столкнулись с задержкой, которая длилась от восьми и более часов. 15% ждали вылета от пяти до восьми часов», - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, во время ожидания туристы чаще всего посещают кафе и рестораны аэропорта (32%), 26% занимаются работой в бизнес-залах, 13% пользуются услугами гостиниц и еще 13% отдыхают в залах ожидания. Кроме того, 5% респондентов при большой задержке рейса выходят в город, если позволяет виза. Оставшиеся участники опроса предпочитают гулять по аэропорту в ожидании посадки, пишет ТАСС.

«Полученные данные говорят о том, что задержка рейса перестала быть форс-мажорной ситуацией и превратилась в системный фактор, который авиационная отрасль должна учитывать в своей операционной модели. Задача современных аэропортов и авиакомпаний - не просто информировать о задержках, а активно трансформировать это "потерянное" время в ценность для путешественника. Это требует развития бесшовной экосистемы услуг», - отметили в пресс-службе «Купибилет».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян. У респондентов была возможность множественного выбора ответов.