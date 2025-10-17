Туризм

В Великих Луках установили 18 новых знаков туристской навигации

Администрация города Великие Луки установила на средства субсидии министерства туризма Псковской области 18 новых знаков туристской навигации, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: министерство туризма Псковской области

Теперь гостям города станет значительно проще ориентироваться и находить путь к ключевым объектам. Среди них — автовокзал и железнодорожный вокзал, а также различные музеи: Мемориальный дом-музей И. М. Виноградова, Краеведческий музей, Музей спорта и Олимпийского движения.

Также знаки помогут посетителям добраться до памятников и мест воинской славы, таких как Великолукская земляная крепость, Казанская церковь, Собор Вознесенского монастыря и Братская могила железнодорожников.

Великие Луки являются транспортным и культурным центром на юге области, и четкая навигация представляет собой своеобразную «карту гостеприимства» города. Она решает несколько ключевых задач: создает положительное первое впечатление у туристов, связывает различные объекты в единый маршрут и способствует сохранению исторической памяти, добавили в министерстве.