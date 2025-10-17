Туризм

Гелена Самохвалова: Деятельность АСТУР выходит на международный уровень

Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР) официально сменила своё название на «Ассоциация туроператоров и туриндустрии Союзного государства». Об этом сообщила туристическая фирма «София» на своей странице сети «ВКонтакте».





Новшества, поясняет президент ассоциации, руководитель турфирмы «София» Гелена Самохвалова, не случайны: «Как члену экспертной группы, лауреату премии Russian Event Awards за 2024 год, участнику и спикеру форума «Пора путешествовать по Союзному государству» от белорусских коллег поступило предложение вступить в их Республиканский союз туриндустрии и принять более деятельное участие в работе комитетов и департаментов. Цель понятна – коллеги заинтересованы во взаимодействии с зарекомендовавшими себя и имеющими опыт профессионалами в самых разных направлениях нашей отрасли: от подготовки кадров до формирования союзных маршрутов. Чтобы воспользоваться этим интересным и, уверена, полезным предложением, расширить возможности членов нашей Ассоциации АСТУР, необходимо было внести изменения в уставные документы, что мы и сделали».

Изображение: группа сети «ВКонтакте» туристической фирмы «София»



Учитывая географическое расположение Псковского региона, тесное взаимодействие с белорусскими партнёрами ассоциация оценивает как перспективное.



«Изменения в уставных документах АСТУР позволят нам масштабировать нашу деятельность и выводить ее на международный уровень», - добавила Гелена Самохвалова.