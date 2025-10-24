Туризм

В реестре псковских экскурсоводов появился гид со знанием французского

В министерстве туризма Псковской области состоялось заседание аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: министерство туризма Псковской области

Все соискатели успешно сдали экзамен. При этом в реестре экскурсоводов, имеющих право осуществлять свою деятельность, появится гид со знанием французского языка.

Напомним, псковским экскурсоводам и гидам-переводчикам с марта этого года требуется подтверждение уровня квалификации. Депутаты областного Собрания в конце января актуализировали закон «О туристской деятельности в Псковской области» в соответствии с действующим федеральным законодательством.