Правительство Псковской области и «Космос отель групп» договорились о сотрудничестве

Правительство Псковской области и акционерное общество «Космос отель групп» будут сотрудничать в сфере развития гостеприимства и туризма. Двустороннее соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Михаил Ведерников и президент акционерного общества Александр Биба. Церемония состоялась в четверг, 30 октября, в представительстве Псковской области при правительстве РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Соглашение позволит дополнительно развивать туристскую инфраструктуру региона, создавать возможности для трудоустройства в сфере гостеприимства и благоприятный инвестиционный климат.
Он также подчеркнул, что областные власти и дальше продолжат оказывать всестороннюю поддержку проекту.
Александр Биба в свою очередь поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и команду Псковской области за доверие и за возможность работать в регионе. «Мы не подведем», — отметил инвестор. «Область активно смотрит в сторону развития туризма, и это направление может быть драйвером развития. Псковская область — исконно русская земля, которая имеет большое значение для нашей страны. Готовы рассматривать к реализации и другие проекты под нашим брендом», — сказал президент АО «Космос отель групп».
В ходе встречи стороны обсудили строительство нового трехзвездного гостиничного комплекса Cosmos Smart в Пскове. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Новый отель увеличит гостиничный фонд города на 120 номеров, создаст 76 новых рабочих мест.