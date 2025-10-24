Наталья Федорова: Цифры свидетельствуют о растущем год от года турпотоке на Талабы

За навигационный период 2025 года общее число перевезенных судами муниципальной флотилии на Талабский архипелаг пассажиров составило 13 633 человека, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Она отметила, что этот показатель превышает статистику прошлого года более чем на полтысячи человек.
Сезон навигации был непростым с точки зрения погодных условий и достаточно интенсивным. «Капитаны обеспечили бесперебойное сообщение на острова для жителей и гостей. Так, между материковой частью района и островами за сезон катера перемещались 570 раз», – рассказала глава.
В завершение своего поста Наталья Федорова поблагодарила команду МУП «Колхоз имени «Залита»: «От души благодарю команду за профессионализм, включенность и преданность делу!».
Три пассажирских судна – «Иван Белов», «Талабск» и «Ян Залит» – уже подняты с воды и установлены на кильблоки для зимней стоянки. Профессиональная команда будет планомерно готовить суда к новому сезону.