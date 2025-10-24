Псковcкая обл.
Туризм

Наталья Федорова: Цифры свидетельствуют о растущем год от года турпотоке на Талабы

07.11.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

За навигационный период 2025 года общее число перевезенных судами муниципальной флотилии на Талабский архипелаг пассажиров составило 13 633 человека, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Она отметила, что этот показатель превышает статистику прошлого года более чем на полтысячи человек.

«По расписанию перевезено 5,6 тысячи человек, а в составе туристических групп – 8,1 тысячи человек. Цифры свидетельствуют о растущем год от года турпотоке на Талабы», – добавила Наталья Федорова.

Сезон навигации был непростым с точки зрения погодных условий и достаточно интенсивным. «Капитаны обеспечили бесперебойное сообщение на острова для жителей и гостей. Так, между материковой частью района и островами за сезон катера перемещались 570 раз», – рассказала глава.

 

В завершение своего поста Наталья Федорова поблагодарила команду МУП «Колхоз имени «Залита»: «От души благодарю команду за профессионализм, включенность и преданность делу!». 

Три пассажирских судна – «Иван Белов», «Талабск» и «Ян Залит» – уже подняты с воды и установлены на кильблоки для зимней стоянки. Профессиональная команда будет планомерно готовить суда к новому сезону.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна Глава Псковского района Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
