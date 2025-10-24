Туризм

Количество поездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет

Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, российские туристы в третьем квартале совершили 383 тысячи поездок в Китай, что на 13% больше уровня второго квартала и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Настолько много россиян не отправлялись в туристические путешествия по Поднебесной уже 13 лет - последний раз больше было в третьем квартале 2012 года (407,6 тысячи человек), пишет РИА Новости.

Одной из причин такого роста интереса может являться введение Китаем пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября.