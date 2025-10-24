Туризм

В Пскове состоялся круглый стол «Путешествие без барьеров» 12 ноября в библиотеке «Родник»

В библиотеке «Родник» состоялся круглый стол «Путешествие без барьеров» 12 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Фото здесь и далее: Псковская областная общественная организация «Чудской проект»

Представители туристических объектов маршрута «Александр Невский – имя России» и члены организаций людей с инвалидностью обсуждали результаты тестовых инклюзивных экскурсий. Эксперт и автор методических пособий по доступности среды Вера Осиновская также участвовала в обсуждении.

Туристический маршрут «Александр Невский – имя России» проходит по Псковской области. Проект «Путешествие без барьеров» провел серию тестовых экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Участники изучали историю и архитектуру региона, а также выявляли существующие «барьеры» на маршруте.

​Цель встречи — представить итоги экскурсий и обсудить предложения по улучшению доступности туристических услуг.​ Результаты обсуждения учтут при подготовке «дорожной карты» по адаптации маршрута.

Заместитель министра туризма Псковской области Елена Климова и заместитель министра социальной защиты Татьяна Николаева обратились к участникам с пожеланиями эффективного обсуждения.

Проект реализует Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке гранта Президента РФ.