Туризм

Два придорожных отеля построят рядом с Псковом

Рядом с городом Псковом появятся два отеля, которые положительно повлияют на развитие автотуризма. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

«Самыми популярными для туристов являются трехзвездочные отели, — отметила Кристина Кобызь. — Рядом с Псковом будут построены два отеля, которые окажут хорошее влияние на автотуризм. Они расположатся на трассе и будут представлять собой мотели и трехзвездочные отели. Это также закроет сегмент качественного размещения в категории "хорошая тройка"».

Таким образом, новые отели не только расширят выбор мест для проживания, но и сделают Псков более привлекательным для автотуристов, что может способствовать увеличению потока гостей в регион.