Туризм

Студентам псковских колледжей разрешили посещать экскурсии за счет региона

В закон «О туристской деятельности в Псковской области» внесли поправку, расширив круг участников экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями. На ноябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания уточнили возрастную категорию обучающихся, на которых распространяются соответствующие полномочия органов власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Теперь такие мероприятия могут организовываться не только для школьников, но и для студентов колледжей и техникумов — то есть для всех обучающихся в возрасте до 23 лет. Это изменение приводит региональное законодательство в соответствие с федеральной нормой и учитывает, что студенты среднего профессионального образования находятся в том же возрасте, что и старшеклассники, и также нуждаются в возможностях для культурного и профессионального развития.

Экскурсии, например, на промышленные предприятия могут повысить эффективность образовательных программ и помочь обучающимся в профессиональном самоопределении.

Законопроект принят в двух чтениях.