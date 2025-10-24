Туризм

Иностранцы с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска

Иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Россию с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска в рамках эксперимента по цифровизации миграционного учета, рассказал адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко.

По словам адвоката, до этого иностранцы при въезде в Россию должны были в течение семи рабочих дней обратиться в отделение МВД или почты, чтобы встать на учет. С 1 декабря 2024 года начался эксперимент по цифровизации миграционного учета: в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», подмосковном аэропорту «Жуковский» и грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства начали собирать биометрические данные — фотографировать и брать отпечатки пальцев, пишет РИА Новости.

«С 1 декабря при наличии технической возможности сбор биометрии станет неотъемлемой частью процедуры пересечения границы для всех граждан стран-участниц эксперимента — Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Собирать биометрию теперь будут на всех пунктах пропуска. Это не просто техническое усовершенствование, это стратегический шаг к созданию прозрачной, контролируемой и безопасной миграционной среды», — рассказал Александр Зелинко.

Он добавил, что биометрические данные позволяют идентифицировать человека, даже если он использует поддельные или чужие документы. Благодаря сдаче биометрии станет практически невозможно въехать по чужому паспорту, а депортированные иностранцы или те, кому запрещен въезд в РФ, также не смогут вернуться в Россию даже по новым, легально полученным документам, заключил адвокат.