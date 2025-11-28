В Великих Луках введут туристический налог для гостиниц и хостелов

В Великих Луках введут туристический налог для организаций размещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.
Фото: Великолукская городская Дума
На заседании городской Думы депутаты единогласно приняли решение об установлении данного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению туристов. Исполняющий обязанности главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок выступил с докладом по этой инициативе.
Цель введения сбора заключается в развитии туристической инфраструктуры города. Заместитель главы города Николай Андросович отметил, что подобный налог уже действует во многих городах. Средства, полученные от его введения, направят на развитие туристического кластера Великих Лук.