В Великих Луках введут туристический налог для гостиниц и хостелов

В Великих Луках введут туристический налог для организаций размещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

На заседании городской Думы депутаты единогласно приняли решение об установлении данного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению туристов. Исполняющий обязанности главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок выступил с докладом по этой инициативе.

Туристический налог начнет действовать с 1 января 2026 года. Плательщиками налога станут организации и ИП, которые предоставляют услуги размещения: гостиницы, отели и хостелы. Размер налоговой ставки составит 2% от налоговой базы.

Цель введения сбора заключается в развитии туристической инфраструктуры города. Заместитель главы города Николай Андросович отметил, что подобный налог уже действует во многих городах. Средства, полученные от его введения, направят на развитие туристического кластера Великих Лук.