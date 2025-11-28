Псковcкая обл.
Туризм

В Великих Луках введут туристический налог для гостиниц и хостелов

28.11.2025 12:34|Псков

В Великих Луках введут туристический налог для организаций размещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

На заседании городской Думы депутаты единогласно приняли решение об установлении данного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению туристов. Исполняющий обязанности главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок выступил с докладом по этой инициативе.

Туристический налог начнет действовать с 1 января 2026 года. Плательщиками налога станут организации и ИП, которые предоставляют услуги размещения: гостиницы, отели и хостелы. Размер налоговой ставки составит 2% от налоговой базы.

Цель введения сбора заключается в развитии туристической инфраструктуры города. Заместитель главы города Николай Андросович отметил, что подобный налог уже действует во многих городах. Средства, полученные от его введения, направят на развитие туристического кластера Великих Лук.

Источник: Псковская Лента Новостей
