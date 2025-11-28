Туризм

Названы самые популярные направления на Новый год

В четверке лидеров среди зарубежных направлений на Новый год оказались Узбекистан (24%), Мальдивы (15%), Грузия (12%) и Марокко (11%). Об этом рассказал коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

Значительный рост спроса зафиксирован на азиатских направлениях — спрос на туры в ЮВА в среднем вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Также в топ-10 вошли Армения (7%), Турция (7%) и ЮАР (6%).

Среди российских направлений лидером стал Мурманск (15%), следом идут Кольский полуостров (8%) и Териберка (6%). А вот популярный в прошлом году Дагестан (–18%) в этом году уступил пальму первенства среди кавказских направлений Северной Осетии, которая показала рост +38% по сравнению с 2024 годом, пишут «Известия».

Особой популярностью пользуются комбинированные туры, позволяющие совместить пляжный отдых с культурной программой. На 40% вырос спрос на туры в Марокко с посещением исторических достопримечательностей, на 35% — на программы в Индии, включающие как отдых на Гоа, так и экскурсии к памятникам архитектуры.