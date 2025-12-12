Туризм

Круглый стол «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области» пройдет в пресс-центре ПЛН

Круглый стол «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области» состоится в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» сегодня, 15 декабря.

Псковская область с каждым годом показывает все новые туристические рекорды. Регион входит в топы самых популярных направлений выходного дня, становится всё больше туристов, которые приезжают на длительное время — всё это благодаря тому, что развивается туристическая инфраструктура, появляются новые объекты для посещения, развлечения на любой вкус и кошелек. И сегодня мы крупными штрихам подведем главные итоги, которыми может похвастаться наш регион в сфере туризма.

Участниками круглого стола станут:

Александра Федотов — директор Туристского информационного центра Псковской области;

Светлана Баранова — руководитель Псковского областного союза туриндустрии, председатель Общественного совета при министерстве туризма Псковской области, туроператор;

Дмитрий Волхонов — креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов;

Андрей Бураков — создатель и владелец кемпинга «Велино» (Гдовский муниципальный округ);

Андрей Иванов - владелец «Форелевого хутора» в Печорском округе;

Евгений Прокофьев - руководитель экофермы «Изборский страус».

Начало в 16.00. Смотрите видеотрансляцию на RuTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».