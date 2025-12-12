Туризм

Начинается видеотрансляция круглого стола «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области», который начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская область с каждым годом показывает все новые туристические рекорды. Регион входит в топы самых популярных направлений выходного дня, становится всё больше туристов, которые приезжают на длительное время — всё это благодаря тому, что развивается туристическая инфраструктура, появляются новые объекты для посещения, развлечения на любой вкус и кошелек. И сегодня мы крупными штрихам подведем главные итоги, которыми может похвастаться наш регион в сфере туризма.

Участниками круглого стола станут: