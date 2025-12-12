«Круглый стол»: Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного туризму в Псковской области, который состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 15 декабря.
Псковская область с каждым годом показывает все новые туристические рекорды. Регион входит в топы самых популярных направлений выходного дня, становится всё больше туристов, которые приезжают на длительное время — всё это благодаря тому, что развивается туристическая инфраструктура, появляются новые объекты для посещения, развлечения на любой вкус и кошелек. И сегодня мы крупными штрихам подвели главные итоги, которыми может похвастаться наш регион в сфере туризма.
Участниками круглого стола стали:
- Александра Федотов — директор Туристского информационного центра Псковской области;
- Светлана Баранова — руководитель Псковского областного союза туриндустрии, председатель Общественного совета при министерстве туризма Псковской области, туроператор;
- Дмитрий Волхонов — креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов;
- Андрей Бураков — создатель и владелец кемпинга «Велино» (Гдовский муниципальный округ);
- Андрей Иванов - владелец «Форелевого хутора» в Печорском округе;
- Евгений Прокофьев - руководитель экофермы «Изборский страус».
