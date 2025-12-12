Туризм

Руководитель экофермы «Изборский страус»: Активный упор мы делаем на гастротуризм

О развитии предприятия «Изборский страус» рассказал ​руководитель экофермы Евгений Прокофьев на круглом столе «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области» в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

«​​Экоферма «Изборский страус» активно развивается, фокусируясь на гастрономическом туризме и детском отдыхе»​, - сказал гость студии. ​Экоферма использует грантовую поддержку для своего развития, уточнил Евгений Прокофьев: ​«Мы воспользовались грантовой поддержкой, построили десять модульных домов. Все получилось: мы масштабировали, х3 получилось, то есть у нас было три дома, а стало 13, сейчас уже 15. Мы уже на свои средства строим, это хорошее подспорье было». ​Он добавил, что эта помощь была существенна и оказана вовремя, особенно в период пандемии.

​Изначально идея заняться разведением страусов пришла случайно. Евгений Прокофьев сказал: ​«Я не знаю, как это вообще пришло в голову, я даже не понимаю, как это реализовалось». ​Он объяснил, что они с учредителем обсуждали, чем заняться, и приобрели землю по случаю. Руководитель экофермы подчеркнул: «Страусов, если честно, я вообще не видел до этого в жизни никогда. Может быть, только на картинках в школе. Птица, конечно, интересная». ​Он отметил, что проект долгоиграющий: чтобы получить потомство от семи страусов, должно пройти четыре года, прежде чем они начнут нести яйца.

​Фермерское хозяйство стало многопрофильным, отвечая на потребности времени. Евгений Прокофьев акцентировал: «Это вообще все вместе: и гастротуристический проект, и сельскохозяйственный. Нам время диктовало, куда двигаться. Мы активный упор делаем на гастротуризм. У нас специально для гостей разработаны предложения». ​

Гость студии обратил внимание на популярность комплексных обедов из страусиного мяса. ​По словам Евгения Прокофьева, к ним приезжают гости из Петербурга и других городов, желающие попробовать «что-то диковинное». Он вспомнил: ​«На тот Новый год туристы жили в гостинице, а ездили кушать к нам утром, на обед и вечером».

​Экоферма также предлагает отдых для семей с детьми. Руководитель «Изборского страуса» отметил: ​«У нас есть детские площадки, большая территория, гуляют страусы, кролики, овечки и прочая живность. Детей сложно увести оттуда, и это можно назвать детским туризмом, включающим катание на канатах». ​Евгений Прокофьев подчеркнул, что ферма является хорошим местом, которое создает свою историю.

Для привлечения целевой аудитории важна идентичность места и правильная подача, пояснил гость студии. ​«Как раз создавая весь проект, я смотрел исключительно на опыт примерно таких же людей, как я. Потом вступил в ассоциацию, ездил на семинары. Там было много людей, которые утверждали, что без этих вещей, без идентичности места, без определенной подачи, ты не сможешь привлечь определенную целевую аудиторию», - рассказал он.

Евгений Прокофьев также добавил: ​«Что касается страусов и форелей, я часто сталкиваюсь с этими объектами и понимаю, что люди, услышав о них, сразу понимают, зачем стоит посетить наш регион». ​

В настоящее время экоферма обратилась к специалистам для работы над выделением идентичности места.