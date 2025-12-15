Туризм

Псковичи стали лауреатами конкурса «Туристический сувенир» в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел общенациональный финал XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В этом году в финал вышло 1066 сувениров из 71 региона России, в том числе из Псковской области, сообщили на сайте конкурса.

Фото здесь и далее: Дмитрий Ерошкин, Юлия Новикова, Елена Макарова, Диана Бартенева

Псковичи стали лауреатами конкурса по нескольким номинациям:

В номинации «Сувенир города» эконом-класса (до 400 рублей) 3 место получил Андрей Герасимов из Пскова. На конкурс он предоставил художественную открытку «С любовью из Пскова».

В номинации «Линейка туристических сувениров города» специальный диплом «За привлечение молодёжи к художественной деятельности» вручен Школе креативных индустрий Пскова.

В номинации «Гастрономический сувенир (еда)» эконом-класса (до 400 рублей) 1 место получила псковская Мастерская пряника «Муськины подарки» за сувенирный пряник «Сокровища земли Псковской», и 2 место в средней ценовой категории (от 400 до 1000 рублей) за сувенирный пряник «С любовью из Пскова».

В номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» средней ценовой категории (от 400 до 1000 рублей) 1 место заняло ООО «ПКЛ» из Пскова, предоставив на конкурс «Пиво Псковское».

В номинации «Идея туристического сувенира» VIP (от 3000 рублей) 2 место завоевала Елена Макарова из Изборска за свой проект линейки посуды «Прикоснись к истории. Псков».

В номинации «Сувенир-игрушка» VIP (от 3000 рублей) 2 место получили Анна Невар, Наталья Колесник, Школа креативных индустрий города Пскова, предоставив на конкурс игрушки «Барсики самые милые».