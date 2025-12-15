Туризм

Спрос на отдых за рубежом на новогодние каникулы вырос на 40%

Спрос на отдых за границей в предстоящие новогодние праздники (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года) у россиян вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

По данным сервисов бронирования, доля зарубежных направлений в структуре новогодних поездок продолжает увеличиваться. Треть бронирований авиабилетов на праздничные даты пришлась на зарубежные рейсы — это на 4 п.п. больше, чем годом ранее, сообщил представитель «Авиасейлс». В OneTwoTrip количество бронирований отелей за границей выросло на 25%, а доля зарубежных направлений достигла 41%, рассказала представитель сервиса Елена Шелехова.

В «Островке» рост бронирований отелей и апартаментов за рубежом составил 44% год к году. В период новогодних каникул каждое пятое бронирование приходится на зарубежные направления против 18% годом ранее, уточнил представитель сервиса. В «Туту» спрос на зарубежные поездки вырос в два раза, сообщил директор по развитию отельного рынка компании Юрий Вьюшин. В туроператоре Fun&Sun количество бронирований новогодних туров увеличилось на 55%.

Рост спроса связан с расширением полетных программ и появлением новых направлений, считают участники рынка. Одним из ключевых факторов стало возобновление рейсов на курорты Вьетнама — в Нячанг и на остров Фукуок. Полеты выполняются из 16 городов России, а спрос на поездки во Вьетнам вырос почти в 2,5 раза, отметил представитель «Островка».

Дополнительным фактором роста стало укрепление рубля, подчеркнул Александр Брагин. По его словам, это компенсировало традиционный рост цен и привело к снижению стоимости отдыха по многим популярным направлениям на 5–7% год к году, пишут «Известия».

Так, средняя стоимость ночи в отеле в новогодние даты в Таиланде составила 10,3 тыс. рублей (-8%), в Турции — 10,7 тыс. (-5%), в ОАЭ — 22,5 тыс. (-7%), следует из данных АТАГ.