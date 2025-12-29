Почти половина россиян планирует путешествовать в 2026 году - опрос

Почти каждый второй россиянин (47%) собирается путешествовать в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные проведенного опроса страховой компании «Сберстрахование» и медиахолдинга «Rambler&Co».

Изображение сгенерировано «Яндекс.Алиса»

Так, по данным опроса, 68% респондентов планируют совершить 1-2 поездки за год, 21% опрошенных собираются отправиться на небольшие выезды раз в несколько месяцев, 11% граждан намерены посещать новые места ежемесячно.

Эксперты выяснили, что 47% опрошенных выбирают внутренний туризм и хотят посмотреть красоты России. При этом каждый четвертый (28%) мечтает о море за границей — в Египте, Турции или ОАЭ. Также 17% респондентов собираются посетить Азию и отправиться в Китай или Японию, а 8% опрошенных планируют отправиться в Европу.

Опрос показал, что 72% россиян предпочитают отдых с семьей. «Реже люди ездят одни (18%), с друзьями (9%) или в составе туристических групп (1%)», — говорится в материалах, пишет ТАСС.

При этом для 42% опрошенных новые впечатления являются основной целью в поездке. Расслабление и отдых важны для 34% респондентов, безопасность и комфорт — для 16% граждан, а цена тура беспокоит 8% опрошенных.

В опросе приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей в период с 18 по 23 декабря 2025 г.