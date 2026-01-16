 
Туризм

Псковская область лидировала по росту бронирований в новогодние праздники

0

Аналитики сервиса Яндекс Путешествия проанализировали бронирования в российских отелях и апартаментах. Наибольший рост спроса в новогодние праздники показала Псковская область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-офисе Яндекса.

Количество бронирований в регионе выросло на 62% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена за ночь составила 8 220 рублей.

В топ-5 быстрорастущих регионов также вошли Рязанская область (+57% бронирований, средняя цена 8 230 рублей), Костромская область (+56%, 11 780 рублей), Липецкая область (+49%, 7 420 рублей) и Республика Алтай (+45%, 12 890 рублей).

Общее число бронирований в отелях и апартаментах в новогодний сезон выросло на 18%. Основная часть — 89% — пришлась на российские направления, что совпадает с показателями предыдущего года.

