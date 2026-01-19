Псковская область вошла в тройку самых выгодных для отдыха вдвоем в феврале

Аналитики сервиса путешествий Туту назвали регионы, где отдохнуть в феврале вдвоём будет выгоднее всего. Лидерами рейтинга стали Вологодская, Псковская, Волгоградская и Нижегородская области.

Трёхдневная поездка на двоих в Псковскую область будет стоить от 21 тысячи рублей, 10 из которых уйдут на отель. Перелёт в обе стороны паре из Москвы выйдет в 18 тысяч рублей, из Сочи — от 33 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга вдвоём можно добраться поездом за 4 тысячи рублей. Псковская область и Псков — это древние крепости: одна из них окружает Кремль. Тут можно подняться на Власьевскую башню и зайти в Спасо-Преображенский собор, посмотреть на фрески двенадцатого века. В городе советуют попробовать губники, горячие щучьи котлеты и псковские кокоры — хлебные лепёшки.

Остановиться на три дня в Вологодской области будет стоить от 6 тысяч рублей на двоих, а вместе с дорогой выйдет от 21 тысячи рублей. Стоимость железнодорожного путешествия для пары москвичей начинается от 4 тысяч рублей, для петербуржцев — чуть дороже. В Вологде можно посетить Кремлёвскую площадь, посидеть на скамейке «Посидим, поокаем», подняться на Софийскую колокольню и посмотреть на город с высоты. Вологодская область — это традиционная русская и северная кухни. Тут популярны рыбники — пироги в форме рыбы с рыбой, копчёный лещ, серые щи и вяленый жерех.

На отдых в Волгоградской области рекомендуют закладывать от 28 тысяч рублей. Из них 6 тысяч рублей — за гостиницу на три дня. Добраться поездом паре из Москвы и Санкт-Петербурга получится за 19 тысяч рублей туда-обратно, из Казани — за 6 тысяч рублей. Советуют посетить скульптуру «Родина-мать зовёт!»‎ на Мамаевом кургане, сходить на экскурсию в Сарепту, бывшее немецкое поселение — теперь там музей-заповедник. В Волгограде стоит отведать и местные котлеты по-киевски, настоящую гордость волгоградцев.