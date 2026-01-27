 
Туризм

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Туристический код моей страны»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в V Международном конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – PRO-туризм», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма региона. 

Изображение: группа в сети «ВКонтакте» министерства туризма по Псковской области

Конкурс направлен на сбор лучших идей и практик для создания современных туристических продуктов. Организаторы выделили 34 номинации, включая исторические маршруты, экотуризм и гастрономические туры. Конкурс открыт для видеоблогеров, гидов, рестораторов и всех, кто интересуется путешествиями.

Заочный этап конкурса уже идёт и продлится до 8 февраля. Очный этап состоится с 5 по 7 марта в Москве.

Участникам необходимо заполнить анкету и загрузить работу через предоставленную ссылку в сообществе «ВКонтакте» министерства туризма Псковской области.

Для всех номинаций, кроме «Видеоролик PRO-туризм», требуется подготовка презентации в PowerPoint, состоящей из 5–15 слайдов.

Для номинации «Видеоролик PRO-туризм» необходимо представить видео длительностью до 5 минут.

