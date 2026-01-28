В Великих Луках открылся туристский информационный центр

В Великих Луках появилось новое пространство для гостей и жителей города — на базе Центральной выставочной площадки «Художественный салон» начал работу туристский информационный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по туризму комитета культуры города.

Фото: Отдел по туризму комитета культуры города Великие Луки

Центр призван сделать пребывание в Великих Луках максимально интересным и насыщенным: здесь каждый желающий сможет получить актуальную информацию о достопримечательностях и мероприятиях города.

Посетители центра получат доступ к печатной продукции, подготовленной комитетом культуры администрации Великих Лук. Материалы помогут спланировать маршрут и открыть для себя новые интересные места.

«Мы уверены, что туристский информационный центр станет вашим надёжным помощником в изучении нашего города, — отметили в отделе по туризму. — Приходите, берите полезные материалы и открывайте для себя Великие Луки с новой стороны!»

Учреждение можно найти на центральной выставочной площадке «Художественный салон», Великие Луки.