Псковская область вошла в топ-3 быстрорастущих направлений для путешествий россиян

Псковская область вошла в тройку самых быстрорастущих направлений для путешествий россиян в 2025 году, сообщил сервис Яндекс Путешествий по итогам своего исследования. 

Средняя стоимость ночи в этот период составила 6 440 рублей. Рост числа бронирований в регионе — 50% год к году. 

Продолжает расти интерес к оздоровительному туризму: число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. 

В 2025 году россияне чаще всего путешествовали вдвоём. Одновременно с этим путешественники стали чаще бронировать жильё для отдыха компанией — тремя и более взрослыми. Рост числа таких бронирований составил 47% год к году.  

Чаще всего россияне бронировали жильё без звёзд. На втором месте — пятизвёздочные отели.

Таблица: Яндекс Путешествия

Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция (17% от общего числа бронирований), Беларусь (13%) и Абхазия (7%). Заметен активный рост спроса на бронирования в Китае после введения безвизового режима: число бронирований выросло на 34% во втором полугодии 2025 года в сравнении с первым.

