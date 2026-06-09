Профсоюзная турбаза «Алоль» в Пустошкинском округе отметит 55-летие 12 июня в 18:00, сообщили в группе турбазы в соцсети «ВКонтакте».

В программе праздника: розыгрыш ценного приза и Кубка турбазы, игровые площадки, мастер-классы, краски холи, концертная программа, выступление кавер-группы «Шубамама».

Регистрация на Кубок турбазы «Алоль» уже стартовала.

«Что нужно сделать, чтобы принять участие? Соберите свою команду из пяти человек. Придумайте название и боевой девиз для вашей команды. Зарегистрируйтесь до 10 июня по телефону: 8911 367 93 30 - Наталья. Приезжайте и побеждайте», - призвали на базе.

Напомним, база «Алоль» (Псковская область, Пустошкинский округ, деревня Холюны) расположена в живописном сосновом бору на берегу озера Зверино. В 170 км от Пскова по трассе М-20. GPS-координаты: долгота 29°22'63" (29.2263), широта 56°40'01" (56.4002).