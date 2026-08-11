Балканский фолк и Drum’n’Bass: Александр Робин рассказал, кто выступит на «Лешуге»

Фестиваль «Лешуга» дает уникальную возможность выступить в Пскове фолк-группам из разных городов России. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.
«Каждый день музыкальная программа начинается в 18:30. В пятницу выступит псковская группа "Гайтан". Затем из Петербурга приезжает группа "Живели". Здесь мы решили немного поиграться с балканским фолком. Это что-то между Гораном Бреговичем (Боснийский композитор – ред.) и Эмиром Кустурицей (Югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, музыкант – ред.). Это звучит очень круто. Весь балканский фолк бодрый и энергичный, даже если вы никогда не были на дискотеках, то нет-нет, а плечико начнет подергиваться. Хедлайнером пятницы станет группа "Хвоя". Это фолк-Drum’n’Bass, что-то потяжелее, но с отсылками на фолк. Коллектив из Пензы», – сказал Александр Робин.
Затем гость студии рассказал о коллективах, которые будут выступать в субботу и воскресенье.
Фестиваль «Лешуга» пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 14 по 16 августа.