Балканский фолк и Drum’n’Bass: Александр Робин рассказал, кто выступит на «Лешуге»

Фестиваль «Лешуга» дает уникальную возможность выступить в Пскове фолк-группам из разных городов России. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«Каждый день музыкальная программа начинается в 18:30. В пятницу выступит псковская группа "Гайтан". Затем из Петербурга приезжает группа "Живели". Здесь мы решили немного поиграться с балканским фолком. Это что-то между Гораном Бреговичем (Боснийский композитор – ред.) и Эмиром Кустурицей (Югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, музыкант – ред.). Это звучит очень круто. Весь балканский фолк бодрый и энергичный, даже если вы никогда не были на дискотеках, то нет-нет, а плечико начнет подергиваться. Хедлайнером пятницы станет группа "Хвоя". Это фолк-Drum’n’Bass, что-то потяжелее, но с отсылками на фолк. Коллектив из Пензы», – сказал Александр Робин.

Затем гость студии рассказал о коллективах, которые будут выступать в субботу и воскресенье.

«15 августа будет группа POLE из Санкт-Петербурга, потом группа "Поклад" из Москвы и в 21:00 завершим день группой "Неизвестный композитор". Здесь мы тоже немножко затрагиваем балканский драйв. Поэтому можно сказать, что пятница и суббота будут с легким акцентом балканского фолка. Приходите послушать. 16 августа мы завершаем фестиваль псковским этно-фьюженом группы "Шамбала". Группа "Самоварочки" из Питера выступит, и замыкаем мы фестиваль группой AELITA AZINA из Москвы. Тут также этнические мотивы, музыка подойдет под воскресное настроение и под завершение фестиваля, спокойно выдохнем», – добавил Александр Робин.

Фестиваль «Лешуга» пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 14 по 16 августа.