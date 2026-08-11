Секретный гость ожидается на фестивале «Лешуга» в Пскове

В фестивале «Лешуга» примет участие секретный гость, являющийся звездой сидроделия. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков.

«В этом году приедут представители 29 сидроделен. Будут регионы-дебютанты, как Орловская область. Будет обширная программа в лектории. Первый день посвятят бизнес-вопросам. Второй – технологиям и садоводству. Будет секретный гость, его пока не анонсируем. Это звезда сидровой сцены и садоводства. Воскресный день посвятим кросс-культурным темам, приедет журналист Денис Пузырев - позитивный, веселый и классный, который расскажет о сакральной роли яблонь», – сообщил Александр Казаков.

Гость студии добавил, что в том числе у посетителей будет возможность продегустировать «гаражные» напитки, которые не производятся на продажу.

«Будут проходить дегустации гаражных сидроделов, которые расскажут о своем опыте. Гаражные сидроделы производят напитки не для продажи, но и среди них уже появляются звезды. Для них это больше творчество. Будут дегустационные мастер-классы от знаменитых сомелье. Также мы проведем хоровод сидроделов в воскресенье на закрытие. "Лешуга" – это известный семейный праздник. Необязательно употреблять алкоголь, чтобы провести время на "Лешуге"», – добавил Александр Казаков.

Фестиваль «Лешуга» пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 14 по 16 августа.