Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» занял первое место в полуфинале Russian Event Awards

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик», который состоялся в Печорах 2 октября, занял первое место в отборочном полуфинале международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Конкурс проходил в Йошкар-Оле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: ТКД

«Это невероятно важное достижение для нашего проекта. В этом году премия проходит в обновлённом формате: вместо региональных этапов впервые проводятся отборочные полуфиналы, где могут участвовать проекты из любого уголка России. И наш „Архондарик“ достойно представил себя на этом престижном конкурсе», — отметили в Театрально-концертной дирекции.

Помимо главной победы, ещё три проекта дирекции — «Лешуга», фестиваль «Псковские каникулы» и выставка «Россия начинается здесь» — также прошли в финал премии.

«От всего сердца благодарим организаторов, экспертов и всех, кто поддерживал нас. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом!» — добавили в дирекции.