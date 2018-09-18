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Проект ПсковГУ «Территория твоей профессии» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 9 октября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная стратегическому проекту ПсковГУ «Территория твоей профессии».

В начале 2018 года в ПсковГУ в рамках стратегического проекта «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» открылась профориентационная площадка для школьников «Территория твоей профессии».

Проект подразумевает создание условий для профессионального погружения школьников в содержание востребованных профессий в промышленности и социальной сфере Псковской области, оказание помощи в планировании траектории обучения и карьеры.

Откуда возникла идея такого проекта? Насколько он актуален для нашего региона? Кто станет его участниками? В чем его уникальность? Какова роль опорного ПсковГУ в проекте? Будут привлекаться другие образовательные организации к его реализации? Кто является основными партнерами проекта? Планируется ли его реализация только в Пскове или еще и в других города региона? На какой конечный результат ориентирован проект?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить наших спикеров:

• директора Института непрерывного образования ПсковГУ Андреянову Инну Валерьевну

• директора ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы ПсковГУ Лобарева Дмитрия Сергеевича

• председателя общественной организации Псковской области «Межнациональное Единство» Делистояна Василия Петровича

• заместителя начальника государственного управления образования Псковской области Прокофьева Игоря Владимировича

• генерального директора ОАО «Псковская ГТС» Екимова Юрия Васильевича

• заместителя председателя государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Кириллова Леонида Алексеевича

Дата проведения: 9 октября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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