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Почти 4,5 тыс. человек прошли бесплатное обучение в рамках проекта «Новые возможности для каждого» в ПсковГУ

4303 человека из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей прошли обучение в рамках реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого» в ПсковГУ. Наибольший интерес среди слушателей вызвала программа «Обучение тактике оказания первой помощи с использованием симуляционных технологий». По ней из общего числа обучилось около 1500 человек. Об этом сегодня, 10 января, на пресс-конференции рассказала директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.

Второй по популярности среди обучающихся стала программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики», а тройку лидеров замкнула «Технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе».

Программы разработаны с учетом глобальной технологической повестки и с расчетом на формирование «навыков будущего»: финансовая, правовая, предпринимательская, цифровая грамотность, креативное и системное мышление, кооперация и самоорганизация, адаптация к быстро меняющемуся миру.

Инна Андреянова рассказала, что все специальности, которые можно было получить на курсах, будут особенно востребованы в ближайшем будущем согласно прогнозу научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года.

По итогам обучения слушатели получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Напомним, проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения» прошёл конкурсный отбор и оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки.