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ПсковГУ подготовил около 700 специалистов по контролю за энергоэффективностью предприятия

687 человек бесплатно изучили современные тренды цифровизации энергосбережения в ПсковГУ. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвящённой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики».

Слушатели программы изучили современную нормативно-правовую базу в сфере энергосбережения и энергоэффективности, научились разрабатывать программы энергосбережения и оценивать их экономическую эффективность, создавать энергетический паспорт и энергетическую декларацию предприятия. Также программа курса охватывала такие дисциплины, как энергоаудит и методы повышения энергоэффективности зданий и сооружений.

География слушателей охватила три региона Северо-Западного округа: Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Программа соответствует приоритетному направлению научно-технологического развития РФ «Энергоэффективность и энергосбережение».

Слушателями программы стали в основном студенты программ бакалавриата и СПО, работники электросетевых компаний, работы службы главного энергетика предприятий, педагоги и заведующие хозяйством школ, работники высшей школы.

Напомним, проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки и входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Обучение населения в рамках проекта проходило по 7 программам дополнительного образования.