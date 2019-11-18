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Псковские работодатели: Нам нужны сотрудники, идущие в ногу с цифровыми технологиями

Сегодня, 18 ноября, в Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоялся круглый стол на тему «Опережающие компетенции цифровой экономики». Круглый стол положил начало реализации крупного проекта университета, одобренного Минобрнауки. Он будет реализован в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» и позволит всем желающим жителям Псковской области бесплатно пройти современные, актуальные программы повышения квалификации по опережающим компетенциям цифровой экономики, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова обратила внимание пришедших на то, что мир никогда не менялся так быстро и сильно. «Никогда еще не было так актуально и необходимо быстро отслеживать свои компетенции. Мы будем обучать людей тем вещам, которые обеспечат им быстрое и комфортное вхождение в современную цифровую экономику», - заявила Ольга Серова.

Она также отметила, что раньше университет выполнял другие функции и мог работать практически обособлено от города или страны. По ее мнению, сегодня ситуация поменялась координатным образом и ПсковГУ является полностью открытым и устремлен в городское и национальное сообщество. «В рамках реализации этого большого и очень важного проекта большой задачей является конкретизировать те инструменты, которые необходимо включать во все образовательные программы. Для нас очень важно понять, какие компетенции необходимы государству и бизнесу сегодня, необходимо знать, какие компетенции они хотят видеть в выпускниках. Поэтому мы очень рады, что сегодня на круглом столе представлены наши ключевые партнеры и корпорации», - заявила она.

Ольга Серова подчеркнула, что очень важно, чтобы выпускникам не говорили: забудьте все, чему вас учили.

«Времени на обучение или переобучение на работе просто нет. Нужно быстро и успешно реализовать современные учебные программы», - заключила она.

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Одним из спикеров на круглом столе стал глава управления цифрового развития администрации Псковской области Денис Матвеев. На доступном языке он рассказал всем собравшимся о национальных проектах и их реализации, в частности о проекте «Цифровая экономика». «Современный мир обязывает всех нас уметь моделировать, прогнозировать и анализировать. Уже сейчас очень многие процессы являются электронными», - заявил Денис Матвеев.

ПсковГУ приглашает всех желающих пройти современные, актуальные программы повышения квалификации по опережающим компетенциям цифровой экономики совершенно бесплатно в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Для зачисления на программу необходимо заполнить заявление и предоставить копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. Записаться на программу можно по телефону 797-622.

В рамках круглого стола также выступили ключевые партнеры вуза: банки, мобильные операторы. Они рассказали о важности, высоком значении технологий в бизнесе и постарались объяснить слушателям, какие сотрудники необходимы сегодня. «Нам нужны люди нового типа. Человек должен быть и стартапером, и менеджером и инновационным инженером. Он должен в себе сочетать не сочетаемое», - рассказала руководитель регионального отделения Сбербанка.

Она рассказала, что на текущий момент в Сбербанке оценивают сотрудников по множеству различных компетенций: по системному мышлению, управлению собой, диджитал навыкам, управлению командой, анализированию материалов и других.

В рамках реализации проекта «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения» ПсковГУ приглашает пройти 7 современных, актуальных программ повышения квалификации совершенно бесплатно. Несколько программ из перечня посвящены опережающим компетенциям цифровой экономики.



Набор на бесплатное обучение проводится на программы «Организация обеспечения цифровыми технологиями в общественном и государственном секторе», «Технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе», «Новые стратегии занятости населения в условиях цифровой экономики», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики», «Сити-фермерство в системе рационального природопользования», «Современные технологии и лучшие российские практики в сфере обращения с отходами», а также «Обучение тактике оказания первой помощи с использованием симуляционных технологий».



Программы разработаны с учетом глобальной технологической повестки – все специальности, которые можно получить на бесплатных курсах, будут особенно востребованы в ближайшем будущем по прогнозу научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года.



Освоить «компетенции будущего» могут лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. По окончании курса обучающимся будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Программы могут пройти и студенты; в этом случае удостоверение будет выдано по окончанию обучения по основной образовательной программе. Записаться на программу можно по телефону 797-622.

Напомним, проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, прошел конкурсный отбор и оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки. По итогам конкурса инициатива ПсковГУ набрала 950 баллов, отстав от первого места всего на 20 единиц.