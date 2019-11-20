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В ПсковГУ началась реализация проекта по бесплатному обучению граждан в рамках нацпроекта

Сегодня в ПсковГУ в рамках программы дополнительного обучения граждан состоялась встреча с работодателем Анастасией Ивановой, директором фонда гарантий и предпринимательства Псковской области. На встречу пришло более ста слушателей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Темой встречи стала поддержка бизнеса. Анастасия Иванова рассказала, какие меры поддержки бизнеса есть в России, как получить льготные кредиты и как начать свой бизнес с нуля с помощью бизнес-агрегатора.

Отдельное внимание спикер обратила внимание слушателей на конкурсы стартапов. Она рассказала, что в Псковской области в следующем году стартует образовательный конкурс, для участия в котором будет необходимо собрать команду, разработать стартап и презентовать его. Это позволит получить грант на реализацию своего бизнес-проекта.

Анастасия Иванова также отметила, что сегодня существует очень много сайтов и программ, которые позволяют получить практически всю необходимую для открытия бизнеса информацию, совершенно бесплатно. В пример она привела федеральный портал Бизнес.рф, который будет запущен в 2020 году и станет площадкой для взаимодействия компаний самой разной направленности.

Эксперт считает, что сегодня проводится серьезная информационная поддержка бизнеса на федеральном уровне. Обширное информирование помогает как начинающим стартаперам, так и опытным бизнесменам узнать о получении налоговых льгот, программках субсидирования и других, облегчающих построение бизнеса, механизмах.

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Напомним, встреча прошла в рамках проекта «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения». Программа входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».