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7 программ будущего: открыта запись на бесплатное повышение квалификации в ПсковГУ

Замечаете, что не успеваете за прогрессом? Переживаете, что ваша профессия в скором времени устареет? Нужно «обновить» свое образование? ПсковГУ приглашает пройти 7 современных, актуальных программ повышения квалификации совершенно бесплатно.

Деньги на обучение выделены из федерального бюджета. Проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки и входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

Выбрать программу, узнать подробности о проекте и записаться на занятия можно на сайте.

Запись на программы также осуществляется по телефону 797-622.

По окончании курса обучающимся будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Программы могут пройти и студенты. В этом случае удостоверение будет выдано по окончанию обучения по основной образовательной программе.