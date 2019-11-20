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Цифровые сертификаты на обучение начнут выдавать в Псковской области

Цифровые сертификаты на обучение начнут выдавать в Псковской области. По сертификату можно будет пройти обучение и повышение квалификации по предложенным актуальным и современным направлениям. Об этом сегодня, 10 января, на пресс-конференции рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Цифровые сертификаты обеспечат повышение компетенций в рамках цифровой экономики, помогать в этом нам будет ПсковГУ. В прошлом году это был пилотный проект, который тестировался в 5 регионах страны», - рассказал Денис Матвеев.

Он также отметил, что в конце января уже будут получены все необходимые данные для начала реализации программы. Планируется, что в Псковской области таких сертификатов выдадут не менее двух тысяч.

«Мы хотим выстроить реализацию программы не так, чтобы это был показатель ради показателя, а чтобы люди потом пошли работать по полученным специальностям и в своей профессии использовали полученные компетенции», - рассказал Денис Матвеев.

Он также отметил, что в быстроразвивающемся мире цифровые сертификаты помогут избежать стагнации в системе образования.