Универ / Допобразование

Педагогов воскресных школ приглашают на обучение в ПсковГУ

Учителей основ духовно-нравственной культуры народов России, основ православной культуры и педагогов воскресных школ приглашают на обучение в ПсковГУ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, 26 октября в рамках научно-методического семинара проводится повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы преподавания основ православной культуры» (18 часов). Стоимость обучения - 500 рублей.

Занятия проводятся с 9.00 по адресу: ул.Советская, д.21, ауд. 33.

Дополнительную информацию и заявки на обучение по программе можно уточнить по телефонам: 8 (8112) 72-43-88, 79-76-95.