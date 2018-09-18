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ПсковГУ приглашает повысить квалификацию по актуальным вопросам преподавания основ православной культуры

Институт непрерывного образования ПсковГУ приглашает учителей основ православной культуры и основ духовно-нравственной культуры народов России, а также педагогов воскресных школ на обучение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в институте, 26 октября в рамках научно-методического семинара пройдет повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы преподавания основ православной культуры» (18 часов). Стоимость обучения - 500 рублей.

Занятия проводятся с 9.00 по адресу: ул. Советская, 21, ауд. 33.

Дополнительную информацию и заявки на обучение по программе можно уточнить по телефонам 8 (8112) 72-43-88 и79-76-95.