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ПсковГУ объявляет набор на программу профпереподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

Центр языковой подготовки ПсковГУ объявляет набор на программу профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования ПсковГУ, программа направлена на получение переводческих компетенций с целью приобретения новой квалификации.

По итогам обучения и защиты аттестационной работы слушателям вручается диплом о професиональной переподготовке с присвоением квалификации, удостоверяющий право на ведения нового вида профессиональной деятельности.



Подробности по телефонам 797877 и 797617.