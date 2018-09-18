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ПсковГУ приглашает старшеклассников на открытый урок по английскому языку

ПсковГУ приглашает учащихся старших классов на открытый урок по Английскому языку «5 подсказок для написания ЕГЭ», который пройдет 1 ноября. Начало в 16.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования ПсковГУ, урок проведет опытный преподаватель университета, имеющий большой опыт в подготовке абитуриентов. Также ребята смогут встретиться с бывшими слушателями подготовительных курсов, успешно сдавших ЕГЭ.

Узнайте больше о секретах и ловушках на экзамене, которые не объясняют в школе!

Предварительная запись обязательна!

Справки по телефонам 79-78-77 и 79-78-78.